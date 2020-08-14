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  4. Kale filesine kafası dolanınca... Yavru kedi ortalığı birbirine kattı!

Kale filesine kafası dolanınca... Yavru kedi ortalığı birbirine kattı!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2020 12:19 | Son Güncelleme

Tokat'ta miyavlama seslerinin kesilmemesi üzerine fark edilen kedi, futbol kalesinin filesine dolanmış halde bulundu. Hentbol Antrenörü Emre Dursun'un miyavlama seslerine yönelmesiyle bulduğu yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılabildi.

Tokat’ta sabah saatlerinde halı sahaya gelen Hentbol Antrenörü Emre Dursun, kedi sesinin geldiği yere yöneldi. Yavru kedinin kale direği filesine dolandığını fark eden Dursun, kendi imkanları ile kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Boyun kısmından ipe dolanan ve canı yandığı için kendini kurtarmak isteyenleri tırmalayan kediye itfaiye ekipleri müdahale etti. İhbar üzerine halı sahaya gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri kedinin zarar görmemesi için özen gösterdi. Filenin ipleri kesilerek sevimli kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kediyi fark ettiğinde boynu fileye sıkışmış ve nefes alamaz duruma gelmiş olduğunu belirten Dursun,"Müdahale etmeye çalıştık, kedi can havliyle buna izin vermedi. Eldiven takarak kediyi kurtarmayı çalıştık. Başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedik. İtfaiye ekipleri kediyi kısa sürede kurtardı. Bizlerde sevindik. Kediye su vermeye çalıştık ama bayağı korkmuştu. Doğal yaşam alanın bıraktık” dedi. İHA

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