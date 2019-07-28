HABER

Kale Grubu 62 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 13:01 | Son Güncelleme

Kale Grubu'nun temellerinin atıldığı topraklar Çanakkale'nin Çan ilçesinde 62. kuruluş yıl dönümü kutlandı, ileri teknolojiyle donatılmış sera yatırımı Mavruz Tarım'ın açılışı gerçekleştirildi - Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay: - "62 yıldır olduğu gibi ülkemize, insanımıza fayda sağlamak için önümüze koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz. Daha müreffeh bir ülke için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bugün bir yandan yeni teknolojilere yatırım yaparken, diğer taraftan insanı her zaman merkeze koyuyoruz. 'Tasarım, teknoloji ve insan' üçgeninde önemli işler yapıyoruz. Bizi geleceğe taşıyacak anlayışın da bu olduğunu düşünüyoruz"

ÇANAKKALE (AA) - Kale Grubu, 62. kuruluş yıl dönümünü, temellerinin atıldığı Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen törenlerle kutladı.

2016'da hayatını kaybeden Türk sanayisinin duayenlerinden İbrahim Bodur'un, 27 Temmuz 1957'de temellerini attığı Kale Grubu'nun 62. kuruluş yıl dönümü ve "Geleneksel Seramik Bayramı" dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Çan ilçesinde kurulu Kaleseramik fabrikalarındaki tören, AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, belediye başkanları, oda ve borsa başkanları, iş ortakları, çalışanlar ve konukların katılımıyla düzenlendi.

Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi Zeynep Bodur Okyay, burada yaptığı konuşmada, Kale Grubu'nun 62. kuruluş yıl dönümünün sevincini ve haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

İbrahim Bodur'dan miras kalan Seramik Bayramı'nı bu sene de kutluyor olmaktan büyük heyecan duyduklarını belirten Okyay, "İbrahim Bodur ve ona inananların ilk gün attığı sağlam temelin üzerine değerlerimizi koyarak büyümeye, Kale Grubu’nu geleceğe taşımaya devam ediyoruz. 62 yıl önce başladığımız sanayi yolculuğunda katma değerli yeni yatırımlar ile durmadan ilerliyoruz." dedi.

Kale Grubu olarak Anadolu’da özgün bir kalkınma modeli oluşturan güçlü bir geleneğin temsilcileri olduklarını işaret eden Zeynep Bodur Okyay, şöyle devam etti:

"62 yıldır olduğu gibi ülkemize, insanımıza fayda sağlamak için önümüze koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz. Daha müreffeh bir ülke için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bugün bir yandan yeni teknolojilere yatırım yaparken, diğer taraftan insanı her zaman merkeze koyuyoruz. ‘Tasarım, teknoloji ve insan’ üçgeninde önemli işler yapıyoruz. Bizi geleceğe taşıyacak anlayışın da bu olduğunu düşünüyoruz."

Daha sonra temelleri iki yıl önce atılan Mavruz Tarım'ın açılışı yapıldı.

Kale Grubu'nun bu yatırımı ile Çan'daki fabrikaların baca atıklarını kullanarak elde ettiği enerji ile ısıtılan serada iyi tarım uygulamaları kullanılarak ilaçsız tarım yapılacak.

Törenler kapsamında Kale Grubu'na 5 yıl ila 60 yıl arasında hizmet etmiş çalışanlara ve bayilere kıdem ödülleri verildi.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladıArka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladı
CHP'li Soyer'in sözlerine Sivaslılar'dan tepkiCHP'li Soyer'in sözlerine Sivaslılar'dan tepki
Trabzon en güvenilir iller arasındaTrabzon en güvenilir iller arasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

En Çok Okunan Haberler

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Ambarlı Limanı'nda gemi yangını

Ambarlı Limanı'nda gemi yangını

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Kazdağları' açıklaması

Bakanlıktan 'Kazdağları' açıklaması

81 ilde günübirlik kiralanan evlere denetim

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Baronun gizli yazışması ortaya çıktı: Sakin olmayan bunu yapamaz

Baronun gizli yazışması ortaya çıktı: Sakin olmayan bunu yapamaz

İnternetteki haberlerini gösterip haraç toplamış

Haberlerini gösterip haraç toplamış

Zeus Sunağı'nda dilekte bulunuyorlar

Turistlerin akınına uğruyor! Bez parçalarını gören...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.