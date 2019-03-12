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'Kale' operasyonu şüphelileri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 16:41 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 'kale' adıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 150 kişiden 85'i daha adliyeye sevk edildi.

'Kale' operasyonu şüphelileri adliyede

Özgür ALTIN- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, 'kale' adıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 150 kişiden 85'i daha adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 30'u, daha önce çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 35'i de serbest bırakılmıştı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 1 yıldır yürütülen soruşturma kapsamında, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ile 'torbacı' denilen kişilerin önemli bölümünü yöneten organize suç örgütüne yönelik 6 Mart'ta operasyon düzenlendi. 3 bin 500 polisle yapılan helikopter destekli operasyon kapsamında; 8 ilçede 237 ev, 7 iş yeri ve 1 depoya baskın gerçekleştirildi. Operasyonda, örgütün elebaşı Kadir İnan'ın kardeşi Zülfikar İnan ile birlikte 150 kişi gözaltına alındı.
'Yağma', 'tehdit', 'fuhşa aracılık etmek' ve 'yaralama' suçlarına karışan şüphelilerden 30'u, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Daha önce adliyeye sevk edilen 30 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 85 şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi.

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