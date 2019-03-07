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"Kale" operasyonunda FETÖ’nün uyuşturucu bağlantısı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 13:49 | Son Güncelleme

Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Kale" operasyonunun detayları belli oldu.

Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Kale" operasyonunun detayları belli oldu. Ele geçirilen malzemeler arasındaki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in sohbet CD’si ve F serili 1 dolarlar dikkat çekti.
Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 1 yıldır yürüttüğü inceleme ve araştırmalar neticesinde önceki gün il genelinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacı çetesine “Kale” adında hava destekli operasyon düzenlenmişti. Operasyonda yağma, tehdit, fuhşa aracılık etmek, yaralama suçlarını işleyen organize suç örgütüne ait toplam 237 adrese, 7 iş yerine, 1 depoya baskın yapılmıştı. 500 ekip ve 3 bin 500 güvenlik personelinin katıldığı operasyonda 150’den fazla şüpheli gözaltına alınmıştı.

FETÖ’nün uyuşturucu bağlantısı
Operasyonun ardından detaylar netleşti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ele geçirilen suç unsurları ve malzemeleri sergiledi. Ele geçirilen malzemeler arasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in sözde sohbet CD’si ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra tanınan F serili 1 dolarlar dikkat çekti. Operasyonda 8 adet tüfek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet kılıç, 150 adet kartuş, 376 adet mermi, 260 gram eroin, 26 adet neogapa, 96 adet lyrıca, 639 gram esrar, 6 gram taş kokain, 3 gram bonzai, 5 silah, 10 şarjör, 2 bin 554 dolar ve 2 bin 300 euro para, 284 bin Türk Lirası ve 257 bin 600 dolar ele geçirildi.

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