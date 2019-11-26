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Kalecik 2021’de doğalgaza kavuşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 10:10 | Son Güncelleme

Kalecik yıllardır beklediği doğalgaz yatırımı için gün sayıyor.

Kalecik 2021’de doğalgaza kavuşacak

Kalecik yıllardır beklediği doğalgaz yatırımı için gün sayıyor. Kalecik Belediyesi tarafından vatandaştan doğalgaz yatırımı için talepler toplanırken, Kalecik’in en geç 2 yıl içerisinde doğalgaza kavuşması bekleniyor.
Yerel seçimler öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan Kalkan’ın ’Kalecik’e doğalgaz’ sözü yerine geliyor.
Başkan Dr. Duhan Kalkan’ın seçim vaatleri arasında yer alan doğalgaz yatırımı için çalışmalara başlandı. EPDK ile yapılan görüşmeler sonrasında yatırım kararı alındığını belirten Kalkan, ilçede yüksek dönüşüm basınç istasyonunun yerinin de belirlendiğini söyledi. Belediye tarafından doğalgaz yatırımı için vatandaşlardan talep toplandığını ifade eden Kalkan, "İlçemize doğalgazı kazandırma yönündeki yaptığımız görüşmeler sonuç verdi. Seçim öncesinde de sözünü verdiğimiz gibi doğalgaz yatırımı için çalışmalara başlandı. En geç 2021 yılında ilçe halkımız doğalgaza kavuşacak" ifadelerini kullandı.
Gerçekleştirilecek yatırım ile ilgili olarak talep toplama işlemine de devam ediliyor. Doğalgaz talebinde bulunmak isteyen vatandaşların tapu fotokopisi, kimlik fotokopisi, elektrik veya su faturası, iletişim bilgileri, yapı ruhsatı veya emlak beyanı, numarataj veya ikametgah belgesi ile Kalecik Belediyesi’ne başvuruda bulunması gerekiyor. Başvurular şahsen veya evrakların belediyenin e-posta adresine gönderilmesi ile de gerçekleştirilebiliyor.

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