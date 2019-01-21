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Kalecik Belediye Başkanının evini kurşunlayan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 23:09 | Son Güncelleme

Ankara'nın Kalecik ilçesinde, Belediye Başkanı Filiz Ulusoy'un evine silahla ateş ettiği belirlenen Aykut K. tutuklandı

Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy'un evine silahla ateş ettiği tespit edilen Aykut K. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Belediye Başkanı Ulusoy'un oturduğu daireye dün akşam silahla ateş edildi.

Silah seslerini duyan ancak kurşunların evine isabet ettiğini sabah saatlerinde fark eden Başkan Ulusoy, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Ulusoy'un evine dört kurşunun isabet ettiği belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi neticesinde Ulusoy'un evine ateş eden zanlının Aykut K. olduğu tespit edildi.

Aykut K. ve olay sırasında yanında olduğu belirlenen M.S. polis tarafından gözaltına alındı.

Zanlı ilk ifadesinde, başka bir belediyede çalıştığını ve Kalecik Belediyesine tayin istediğini, ancak belediye başkanının bu isteğini reddetmesi nedeniyle alkollüyken eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aykut K. tutuklanırken, M.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kalecik Belediye Başkanının evini kurşunlayan zanlı tutuklandı

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