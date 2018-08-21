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Kalecik Mahallesi'nde kurban eti almayan kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 15:35 | Son Güncelleme

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi'nde vatandaşlar, kesilen kurbanların etlerini bir araya toplayarak, 'kurban kesen kesmeyen' ayrımı yapmadan, mahalle halkına eşit olarak dağıttı - Muhtar Nadir Kaygın: "Amacımız köyümüzde birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır. İhtiyaç sahibi ailelerin de bayramda et yemesini istiyoruz. Eti derin dondurucularda saklamak yerine ihtiyacı olan insanlara dağıtıyoruz"

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi'nde vatandaşlar, bayram ruhuna yakışır bir uygulamaya imza attı. Mahallede kesilen kurbanların etleri bir araya toplanarak, 'kurban kesen kesmeyen' ayrımı yapılmadan tüm mahalle halkına eşit miktarda paylaştırıldı.

Mahallede Kurban Bayramı dolayısıyla bayramın ilk günü kesilen 70 küçükbaş ile 4 büyükbaş hayvanın eti, mahalle halkı tarafından mahalle meydanı önünde toplandı.

Kurbanlıklardan çıkan bir ton 300 kilo et tartıldıktan sonra 'kurban kesen kesmeyen' ayrımı yapılmadan iki kilogramlık paketler halinde mahalledeki 80 hanede yaşayan 652 kişiye eşit miktarda dağıtıldı.

Mahalle Muhtarı Nadir Kaygın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban etlerini mahalle nüfusunun yanı sıra il dışından ve bayram dolayısıyla ziyarete gelen vatandaşlara da dağıttıklarını söyledi.

Mahalle halkının bu uygulamadan çok memnun olduğunu anlatan Kaygın, şöyle konuştu:

"Biz bu toplu kurban kesimini, babamın babasından gördüğümüz şekilde sürdürüyoruz. Amacımız köyümüzde birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır. İhtiyaç sahibi ailelerin de bayramda et yemesini istiyoruz. Eti derin dondurucularda saklamak yerine ihtiyacı olan insanlara dağıtıyoruz. Kurbanı Allah için kesiyoruz, dolaplarda beklemesinin bir anlamı yok. Bu çalışmayı yaparken tüm mahalleli bize destek oluyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu geleneğimizi sürdürmek istiyoruz. Kurbanlardan elde edilen kurban derilerini ise Türk Kızılayı'na bağışlıyoruz."

Kaygın, mahallelerinde geleneklere bağlı olduklarını, bayram namazını kıldıktan sonra ev ev gezip herkesin bayramını kutladıklarını ve hatırlarını sorduklarını dile getirdi.

Manisalı mahalle imamı Enes Olut ise bölgede yaşanan bayramların daha coşkulu, daha neşeli ve daha birlik beraberlik içinde geçtiğini ifade etti.

Yıllardır yöre halkının bu konuda birbirlerine destek olduğunu gördüğünü anlatan Olut, şöyle konuştu:

"Kalecik Mahallesi'nde kurbanları toplu olarak kesip etleri bir yere topluyoruz. Mahallenin hane sayısına göre etleri bölüştürüyoruz. Mahallede yaşayanların dışında dışarıdan gelen misafirlerde bu sayının içerisine katılarak etler dağıtılıyor. Benim geldiğim yerde böyle bir adet, görenek yok. Herkes kendisi alır, kendi imkanları dahilinde kesip dağıtır. Burada toplu olarak kesilip dağıtımı yapılıyor. Burada kardeşlik, birliktelik bağını görmüş oluyoruz."

Vatandaşlardan Orhan Kaygı, bu geleneği atalarından gördüklerini, çocukluğundan bu yana da yaşattıklarını vurgulayarak, "Bu adetle tüm insanlara kardeşliği, eşitliği yaymak istiyoruz. Birlik ve beraberliğimizi yaşatmak için bunu yapıyoruz. Bunun halk içinde yayılmasını, bu güzel kültürün yaşatılmasını istiyoruz. Bunun sadece bizim bölgede değil, batısı güneyi kuzeyi tüm insanların yaşamasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 10 yıl önce Van'dan Konya'ya yerleşen Ercan Turan ise her Kurban Bayramı'nda bu geleneği yaşamak için memleketine geldiğini ifade etti.

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