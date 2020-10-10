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Kalecik’te hayatını kaybeden makinistlerin kimlikleri belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 13:39 | Son Güncelleme

Ankara’nın Kalecik ilçesi Kalecik İstasyonu girişinde iki tane boş yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 makinist hayatını kaybetmiş, 2 makinist ise hafif şekilde yaralanmıştı.

Ankara’nın Kalecik ilçesi Kalecik İstasyonu girişinde iki tane boş yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 makinist hayatını kaybetmiş, 2 makinist ise hafif şekilde yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden makinistlerin isimleri belli oldu.
Ankara’nın Kalecik ilçesinde bulunan Kalecik İstasyonu girişinde sabah saatlerinde seyir halindeki boş iki yük treninin belirlenemeyen bir sebepten dolayı çarpışması sonucu 2 makinist hayatını kaybederken, 2 makinistte hafif yaralanmıştı. Kaza sonrasında incelemeler devam ederken, hayatını kaybeden makinistlerin isimleri belli oldu. Belirlenemeyen bir sebepten dolayı boş iki yük treninin kafa kafaya çarpışması sonrasında, Kayseri’den Çankırı’ya giden tren içerisindeki makinistler Hanifi Adem Yüksel ve Ömer Baltat hayatını kaybederken, Çankırı’dan Kayseri’ye giden diğer tren içerisindeki makinistler Mehmet Karaağaç ve Murat Özyılmaz ise hafif yaralandı. Kaza ile ilgili olarak ekiplerin incelemeleri sürüyor.

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