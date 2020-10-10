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Kalecik’te yük trenleri çarpıştı: 2 makinist hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 11:30 | Son Güncelleme

Ankara Kalecik İstasyonu’nda iki yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist hayatını kaybederken, 2 makinist de hafif yaralandı.Olay, Ankara’nın Kalecik ilçesinde meydana geldi.

Ankara Kalecik İstasyonu’nda iki yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist hayatını kaybederken, 2 makinist de hafif yaralandı.
Olay, Ankara’nın Kalecik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ankara’nın Kalecik ilçesinde bulunan Kalecik İstasyonu girişinde seyir halindeki iki yük treninin belirlenemeyen bir sebepten dolayı çarpışması sonucu 2 makinist hayatını kaybederken, 2 makinist de hafif yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine 112 Hızır Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza alanındaki çalışmalar sürdürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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