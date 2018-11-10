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Kalecilik yapan çocuğunu topa doğru böyle itti

İLGİNÇ HABERLER  | 10.11.2018 11:30 | Son Güncelleme

Saha dışından kaleciye müdahale eden adamın uzun süre hafızalardan silinmeyecek o hareketi kameraya böyle yansıdı.

Galler'deki çocuklar futbol maçında bir babanın golü kurtarması için çocuğunu topa doğru ittiği anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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