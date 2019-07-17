Kalede fenalaşan ziyaretçi, ekipler tarafından indirildi

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, yaklaşık 275 metre yükseklikte bulunan Kandiber Kalesi'nin zirvesinde rahatsızlanan İsa Berkinç (62), sağlık ve itfaiye ekiplerince indirildi.

Osmancık ilçesinde 275 metre yükseklikteki Kandiber Kalesi'ni ziyaret eden İsa Berkinç, zirvede aniden rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipler zevk edildi. Ekipler tarafından kaleden indirilen Berkinç, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Berkinç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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