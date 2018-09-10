Kalehöyük'te 800 yıllık Ahi ocakları bulundu

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'in 5 bin yıllık tarihinin araştırıldığı Kalehöyük kazılarında, en eskisi 800 yıl önceye ait Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kullanılan Ahi ocakları bulundu.

Kent merkezinde "kale" olarak bilinen alanda devam eden kazılar, 2012 yılından beri aralıklarla devam ediyor. Arkeoloji ve antropoloji bölümü öğrencilerinin de katıldığı 6 yıldır süren kazılarda şehirden 17 metre yükseklikteki höyüğün 12'nci metresine kadar inildi.

Farklı katmanlar şeklinde ortaya çıkan höyüğün Orta Çağ bölümünde Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda esere rastlandı. Kazıda, Selçuklu döneminde başlayıp Osmanlı zamanında devam eden en eskisi 800 yıl önceye ait Ahi ocakları ortaya çıkarıldı.

Kalehöyük Kazı Başkanı Adıbelli, AA muhabirine, 2009 yılında sondaj olarak başlanan kazılara bir süre ara verildiğini, 2012 yılından itibaren yeniden çalışmalara başlandığını söyledi.

Şehirden yüksekliği 17 metre olan höyüğün çok katmanlı olduğunu ve her katmanda ayrı medeniyetlerin ortaya çıkarıldığını ifade eden Adıbelli, her gelen medeniyetin bir öncekini tahrip ettiğini gördüklerini, yaklaşık 5 bin yıllık geçmişi titizlikle araştırdıklarını vurguladı.