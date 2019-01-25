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Kaleiçi surlarında 'macerasever' gezintisi! Sosyal medya ayağa kalktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2019 11:34 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kaleiçi'ni çevreleyen 5 medeniyet boyunca ayakta kalmayı başarmış surlar bu kez aldığı darbeyle gündeme geldi. Tarihteki birçok medenyiete ev sahiplği yaptığı için dünya çapında üne kavuşan Kaleiçi, son darbesini kendilerine 'macerasever' diyen iki gençten yedi. 5 medeniyetin kullandığı tarihi surlarda gezinti yapan gençler, surlarını taşlarına zarar vererek aşağı attı.

Antalya Belediyesi tarafından şehrin rüzgar almasını engellediği için bir kısmını yıkma kararı aldığı Kaleiçi surları, iki gencin sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle sanal alemde gündeme gelen konuları arasına girdi. 9 dakikalık görüntüleri izleyen kullanıcılar, yayınlanan videoya tepkilerini yazdıkları yorumlarla dile getirdi.

Tarihe 'macerasever' hasarı

TARİHE ZARAR VERDİLER

TARİHE ZARAR VERDİLER
Sosyal medyaya yansıyan ve geçen yılın Ağustos ayında yüklendiği görülen 9 dakikalık görüntü, Antalya'da yaşayanların tepkisine yol açtı. Üzerinde gezinti yapılması yasak olan tarihi surlarda Fatih Korkmaz ile 'Roof Runnerz' takma adını kullanan macerasever, surların yıkılma tehlikesi geçirdiğini belirterek, "Umarım yıkılmaz ve aksilik yaşamayız" dedikten sonra surlara tırmanıyor. Kendilerinin bu görüntülerini çekip, paylaşan ikilinin tırmanış sırasında surlardaki taşları da aşağı attığı görülüyor. 'Üç Kapılar' olarak bilinen Hadrianus Kapısı üstünde de tehlikeli olmasına rağmen gezinen ikili, "Bulunması yasak yeri keşfettik" dedi.
Turistlerin ve çevredekilerin bakışları arasında bu tehlikeli ve tarihe zarar veren yürüyüşlerini gerçekleştiren ikiliye, Antalyalılar yorumlarıyla büyük tepki gösterdi.

YORUM YAZARAK TEPKİ GÖSTERDİLER

YORUM YAZARAK TEPKİ GÖSTERDİLER
Paylaşılan görüntünün altına bazı kişiler, tepkilerini yazarken, birçok genç de ikiliyi tebrik edip, 'iyi iş' çıkardıklarını kaydetti. Yorumlardan bazıları şöyle:
'Ulan densiz, bak ben has Antalyalıyım. Senin o tırmandığın yerler var ya, senin hesaplayamayacağın yüzyıldan kalma tarihi miras. Bir de utanmadan videoda, taşlar düşüyor diyorsun. Sana tarihi korumayı öğretmediler de üstünde tepinmeyi mi öğrettiler', 'Size okkalı bir para cezası şart, bu videoyu şikayet etmeyen Antalyalı değildir. Sahip çıkın, tarihi esere zarar vermekten ceza almazlarsa, eline kamera alan surlara çıkar. Bir sürü çocuk bunları izliyor, özeniyor, size bir ev parası ceza kitleseler ağaca bile çıkmazsınız',
'Tarihi alanlar bertaraf ediliyor sanki. Çıkılması, girilmesi yasaksa bunun bir sebebi var. Tarihi dokuya zarar vererek aksiyon yapılmaz', 'Hayatımda böyle saçma bir video daha izlemedim. Üç kapılar mıydı burası diyor. Daha o meşhur kapının neden ve ne amaçla yapıldığını bile bilmiyorlardır. Yazık gençliğe yazık. Konuşmayı bile başaramayan insanlar tarihin taşlarını yere atıyor. Yazık' (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Antalya tarihi eser Sur

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