Kaleiçi surlarında 'macerasever' gezintisi! Sosyal medya ayağa kalktı

Antalya Belediyesi tarafından şehrin rüzgar almasını engellediği için bir kısmını yıkma kararı aldığı Kaleiçi surları, iki gencin sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle sanal alemde gündeme gelen konuları arasına girdi. 9 dakikalık görüntüleri izleyen kullanıcılar, yayınlanan videoya tepkilerini yazdıkları yorumlarla dile getirdi.

Tarihe 'macerasever' hasarı

TARİHE ZARAR VERDİLER Sosyal medyaya yansıyan ve geçen yılın Ağustos ayında yüklendiği görülen 9 dakikalık görüntü, Antalya'da yaşayanların tepkisine yol açtı. Üzerinde gezinti yapılması yasak olan tarihi surlarda Fatih Korkmaz ile 'Roof Runnerz' takma adını kullanan macerasever, surların yıkılma tehlikesi geçirdiğini belirterek, "Umarım yıkılmaz ve aksilik yaşamayız" dedikten sonra surlara tırmanıyor. Kendilerinin bu görüntülerini çekip, paylaşan ikilinin tırmanış sırasında surlardaki taşları da aşağı attığı görülüyor. 'Üç Kapılar' olarak bilinen Hadrianus Kapısı üstünde de tehlikeli olmasına rağmen gezinen ikili, "Bulunması yasak yeri keşfettik" dedi.

Turistlerin ve çevredekilerin bakışları arasında bu tehlikeli ve tarihe zarar veren yürüyüşlerini gerçekleştiren ikiliye, Antalyalılar yorumlarıyla büyük tepki gösterdi.

YORUM YAZARAK TEPKİ GÖSTERDİLER Paylaşılan görüntünün altına bazı kişiler, tepkilerini yazarken, birçok genç de ikiliyi tebrik edip, 'iyi iş' çıkardıklarını kaydetti. Yorumlardan bazıları şöyle:

'Ulan densiz, bak ben has Antalyalıyım. Senin o tırmandığın yerler var ya, senin hesaplayamayacağın yüzyıldan kalma tarihi miras. Bir de utanmadan videoda, taşlar düşüyor diyorsun. Sana tarihi korumayı öğretmediler de üstünde tepinmeyi mi öğrettiler', 'Size okkalı bir para cezası şart, bu videoyu şikayet etmeyen Antalyalı değildir. Sahip çıkın, tarihi esere zarar vermekten ceza almazlarsa, eline kamera alan surlara çıkar. Bir sürü çocuk bunları izliyor, özeniyor, size bir ev parası ceza kitleseler ağaca bile çıkmazsınız',