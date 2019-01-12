Kalekim’den ısı yalıtımıyla tüketimi azaltma çağrısı

İSTANBUL (AA) - Kalekim Genel Müdürü Altuğ Akbaş, "Binalarda tüketilen enerjiyi yarı yarıya azaltmak istiyorsak, konut ve işyerlerini ısı yalıtımına kavuşturmalıyız." ifadelerini kullandı.

Akbaş yaptığı açıklamada, binalarda enerji tüketimini azaltan ısı yalıtımının, hem vatandaşlar hem de Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirterek, “Isı yalıtımı sistemleri ile ısıtma amacıyla harcanan enerjiden yüzde 50'ye yakın tasarruf sağlanıyor. Böylelikle, enerji tüketiminin azalması sonucu doğalgaz faturaları yarı yarıya düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa standartlarına uygun, enerji tasarruflu, sağlıklı yaşam alanları oluşturulabilecek binalara sahip olabilmek için kentsel dönüşüm gibi önemli bir fırsat olduğunu aktaran Akbaş, “Ülke olarak, ithal ettiğimiz enerjinin ısınma ve soğutma amacıyla tüketilen bölümünün yarısını israf ediyoruz. Binalarda tüketilen enerjiyi yarı yarıya azaltmak istiyorsak, konut ve işyerlerini ısı yalıtımına kavuşturmalıyız." ifadelerini kullandı.

Akbaş, Türkiye’de ısı yalıtımı uygulamasının artık daha iyi anlaşılmaya başlandığını aktararak, yalıtım konusunda hayata geçirilen en önemli uygulamalardan birinin, 2020 yılına kadar tüm binalar için Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunluluğu olduğunu, binaları beyaz eşya gibi A’dan G’ye kadar sınıflandıran Enerji Kimlik Belgesi'nde yüksek sınıflandırmaya sahip olmanın en etkin yolunun ise ısı yalıtımı yaptırmaktan geçtiğini bildirdi.