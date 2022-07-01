Kalem tutma şekliniz Alzheimer belirtisi olabilir

Alzheimer beyin hücrelerinin zamanla ölmesi sonucu yaşanan hafıza kaybına deniyor. Bu hastalık basit unutkanlıkla başlıyor ancak zaman geçtikçe hastanın en yakınındaki kişileri bile tanıyamamasına neden oluyor. Alzheimer'ın nedeni tam olarak bilinemiyor. Alzheimer hastalığını erken teşhis etmek için erken evre belirtilerine dikkat etmek gerekiyor. Kötü park etmek, mizah değişikliği gibi faktörler Alzheimer belirtileri olabiliyor.

TEŞHİS PRATİSYEN HEKİMLER TARAFINDAN KONULUYOR

Yeni tanımlanan Alzheimer belirtisi el yazısının titrek olması. Kalem ve kağıt testleri genellikle bir pratisyen hekim tarafından Alzheimerı teşhis etmek için kullanılıyor ve kişinin hafızasından bir yıldız veya saat yüzü gibi bir şekil çizmesi isteniyor. Bunu yapmak için ne kadar zorlanma olursa demans olma riski o kadar artıyor. Japonya, Tsukuba Üniversitesi'nden araştırmacılar, kalem ve kağıt testlerinde çok daha önce ortaya çıkabilecek başka işaretler keşfettiler.

KALEM TUTUŞU VE YAZIŞ HIZI DA ÖNEMLİ

Bazıları demanslı ve bazıları tamamen sağlıklı olanlar da dahil olmak üzere, farklı bilişsel yetenek seviyelerine sahip 144 kişiyi işe aldılar. Her katılımcı, çizimin 22 özelliğini ölçen beş farklı çizim testinden geçti. Bunlara kalem basıncı, kalem duruşu, hız ve kişinin ne sıklıkta durakladığı dahildi. Araştırmacılar, çizim stillerine göre hafif bilişsel bozukluk (MCI) veya Azlheimer'lı olanları tespit edebildiler.

UZUN SÜRE DURAKLADILAR

Hastalar kalem basıncında daha fazla değişkenliğe sahiptiler. Bazı çizgiler düzgün ve güçlü olurken diğerleri zayıf ve titrekti. Diğer katılımcılara göre çok daha yavaştılar ve duraklıyorlardı. Alzheimer'lı insanları tespit etmek için yapılan beş testin doğruluğu yüzde 75.2

TARAMA TESTİNDE ÖZELLİKLERİ ANALİZ ETMEK GEREKİYOR

Araştırmanın kıdemli yazarı Profesör Tetsuaki Arai şunları söyledi: "Hareket ve duraklama ile ilgili çizim özelliklerinin bilişsel bozuklukları taramak için kullanılabileceği açık olsa da çoğu tarama testi nispeten yanlış kalıyor. İnsanlar bir dizi farklı çizim görevi gerçekleştirirken bu özellikleri analiz edersek ne olabileceğini merak ettik. Beş testin üç gruplu sınıflandırma doğruluğu yüzde 75,2 idi, bu da herhangi bir testten neredeyse yüzde 10 daha iyiydi."



