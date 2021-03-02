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Kalem ve anahtarlık görünümlü suikast silahları ele geçirildi

02.03.2021 19:09 | Son Güncelleme:
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Kalem ve anahtarlık görünümlü suikast silahları ele geçirildi

Kocaeli merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda anahtarlık ve kalem görünümlü suikast silahları ile avuç içi kadar tabancalar ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah üretimi yapanlara yönelik Kocaeli, İstanbul ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

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KALEM VE ANAHTARLIK GÖRÜNÜMLÜ SUİKAST SİLAHLARI

İmalathanede kurusıkı tabancaların namlularının değiştirilmesi sonucu tabancaya çevrildiği belirlendi. Yapılan aramada 19 ruhsatsız tabanca, 4 kalem ve anahtarlık görünümlü ruhsatsız tabanca, 40 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 249 tabanca mermisi, 12 bin 687 kurusıkı tabanca mermisi, 5 bin 999 fişek ve tabanca parçaları ele geçirildi.

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Kalem ve anahtarlık şeklinde özel yapım suikast silahları ile avuç içi kadar tabancalar dikkat çekti. 15 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

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(DHA)

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Gözaltı Kocaeli

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