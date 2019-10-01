Albaraka Türk'ün, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi" Trabzon'da açıldı.

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki serginin açılışında, kuruldukları günden bu yana kültürel değerlerin ve klasik sanatların yaşatılmasına yönelik faaliyetler sürdürdüklerini söyledi.

Altundağ, "Yönettiğimiz şirketlerin, kurum ve kuruluşların geleceğe taşınmasının en etkili yolunun, bu topraklarda yerleşmiş ve hayat bulmuş kültürel değerleri yaşatıp, gelecek nesillere aktarmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu amaçla bu faaliyetleri yürütüyoruz. Hep birlikte bize ait bir medeniyeti ihya ve inşa edeceksek, bunun yolu mutlaka kültürden ve sanattan geçmelidir." dedi.

Albaraka Türk'ün en temel hareket noktası ve anlayışının bu olduğunu dile getiren Altundağ, "Şüphesiz kamil insan ve toplum olmanın da en temel gerekçesinin bu olduğunu düşünüyoruz. Bu vizyon ve sorumluluk duygusu içinde sanatın evrensel dilini güçlendirmek ve yaymak amacıyla Albaraka Türk olarak uzun yıllardır desteklediğimiz en önemli sanat dallarından birisi Hüsn-i hat sanatıdır." diye konuştu.