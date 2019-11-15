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Kalenin surlarını tehdit eden ağaçların kökü kurutulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 10:52 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Amasra Kalesi'nde, surların içindeki ağaçların kökleri, kale taşlarında hasara neden oluyor.

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA) - UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Amasra Kalesi'nde, surların içindeki ağaçların kökleri, kale taşlarında hasara neden oluyor. Savaş dönemlerinden kalan kale duvarlarının, kök salan ağaçlar nedeniyle yerinden oynadığı ve yıkılma tehlikesinin olduğu belirtildi. Kaymakam Gökhan Gürbüzerol, ağaçların, diplerine özel ilaç enjekte edilerek, kurutulacağını söyledi.
'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' olarak 2015 yılının Temmuz ayında, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Amasra Kalesi; Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden bugüne kadar geldi. Kale surlarında zaman zaman tadilat ve restorasyon yapıldı. Karadeniz'in dalgaları nedeniyle surların altındaki kayaların yıkılmasıyla tehdit altında olan Amasra Kalesi'nin şimdi de üzerinde ve yanlarında büyüyen ağaçlar ve kökleri yüzünden yıkılma riski var. Büyük ve Küçük Liman, Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini kapsayan, 2 kilometre uzunluğundaki kale surlarında büyüyen ağaçlar, duvarları tehdit ediyor.
Tarihi kalede doğal olarak yetişen sarmaşıkların yanı sıra yabani otlar, incir ve defne ağaçları, kale taşlarını yerinden oynatmasının yanında düşürmeye de başladı. Özellikle kale surlarının Kaleiçi ve Boztepe mahallelerindeki surların üzerinde ve yanlarında büyüyen ağaç kökleri, sayısız savaşlarda yıkılmayan kalenin duvarlarındaki taşları yerinden oynatarak, bozulmasına neden oluyor. Kaleiçi Mahallesi'ndeki Cenova armaları, kartal ve öküz başı benzeri figürlü taşları ve Orta Çağ savunma sistemlerinin belirli ölçüde korunabildiği yapısıyla tarihi eserler arasında özgün örnek oluşturan Amasra Kalesi'nin surlarında çok sayıda ağaç yetişiyor. Zaman zaman Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediye tarafından devasa boyutlara ulaşan ağaçların köklerine, kimyasal yöntemlerle özel ilaç enjekte ediliyor. Buna rağmen taşların içindeki topraklardan dolayı yeniden filizlenen ağaçlar, büyümeye devam ediyor. Kemer köprüsünün Boztepe Mahallesi'ne girişindeki surların üzerinde büyüyen incir ağaçlarının köklerinin yeraltından ilerleyerek, evlerin temellerine kadar ulaştığı biliniyor. Öte yandan Boztepe Mahallesi'ndeki surların tamamını da sarmaşıklar kapladı.
TEKNİK HEYET GELDİ, KALE ONARIMI BAŞLAYACAK
Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Amasra Kalesi'nin 3 bin yıldan daha önceki tarihe sahip olduğunu belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir heyet geçtiğimiz günlerde ilçemize gelerek, incelemelerde bulundu. Gereken teknik analizler yapıldı. En kısa sürede kalemizin tahrip olan yerleri aslına uygun olarak tadilatına başlanacaktır" dedi.
İNCİR AĞAÇLARINI KÖKLERİNE ÖZEL İLAÇ
Kaymakam Gürbüzerol, kale surlarında büyüyen ağaçlarla ilgili, "Kalemizin surlarında bulunan bitki ve ağaç temizliği de başlayacak. Surlarda büyüyen ağaçlar ise rüzgarla ya da kuşların ağızlarından düşen tohumlarla büyüdüğünü söyleyebiliriz. Özellikle surlarda büyüyen incir ağaçlarının kurutması çok zor olacak; ama biz bununla mücadele için de bilim adamlarından görüşler aldık. Bunun sonucunda zirai ilaçları bu ağaçların köklerine enjekte edilecek. Tabi bu işlem sürekli olacak ve her yıl bahar aylarında bu işlemi yapacağız. Bu ağaçlar maalesef kale taşlarının içinde olduğu için zarar veriyor. Yapılacak çalışmalardan sonra güzel bir görünüme bürünecek" diye konuştu.

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