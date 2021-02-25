MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kaley Cuoco, The Big Bang Theory günlerini özlüyor

Kaley Cuoco, The Big Bang Theory günlerini özlüyor

25.02.2021 15:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Kaley Cuoco, The Big Bang Theory’den sonra rol aldığı The Flight Attendant dizisindeki performansıyla Altın Küre’ye aday gösterildi. Oyuncu, Variety için verdiği röportajda The Big Bang günlerinden bahsetti.

Kaley Cuoco, Variety için verdiği pozlardan sonra bazı açıklamalarda bulundu. Prison Break dizisinden sonra rol aldığı The Big Bang Theory ile adını duyuran oyuncu son olarak rol aldığı The Flight Attendant dizisindeki performansıyla Altın Küre’ye aday gösterildi. Aday olduğunu öğrendiğinde sabaha kadar sevinç gözyaşları döktüğünü söyleyen oyuncu, The Big Bang Theory günlerini hiç unutmadığını söyledi.

BÖLÜM BAŞI 1 MİLYON DOLAR KAZANIYORDU

35 yaşındaki aktris, kendisinin ve diğer Big Bang Theory oyuncularının, dizinin çok popüler olduğu dönemde bölüm başı 1 milyon kazandığını söyleyerek kadınların erkeklerden daha az ücret almasının alışılmadık olmadığı bir sektörde bu durumun çok takdir edilesi olduğunu söyledi.

"HER ZAMAN TAKDİR EDECEĞİM"

Penny'yi oynadığı Big Bang Theory'deki masada adil bir koltuk için asla savaşmak zorunda kalmadığını dile getiren oyuncu Variety'ye şöyle açıkladı: "Onlarla ilk günden beri eşit olduğumu biliyordum ve Big Bang ile olan deneyimimde bu asla sorgulanmadı. Bunu her zaman takdir edeceğim, çünkü benim için bir standart oluşturdu."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
İbo Show'un konukları belli oldu!İbo Show'un konukları belli oldu!
Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maskeleri ne zaman çıkaracağız? İşte o tarih

Maskeleri ne zaman çıkaracağız? İşte o tarih

Göğüslerini küçültmek istiyordu! Son hali olay oldu

Göğüslerini küçültmek istiyordu! Son hali olay oldu

İnternetten sipariş verdi, gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

İnternetten sipariş verdi, gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

Yıllar sonra gelen itiraf! Son hali olay oldu

Yıllar sonra gelen itiraf! Son hali olay oldu

Karadeniz için 'Pandemi OHAL'i önerisi

Karadeniz için 'Pandemi OHAL'i önerisi

Ölümcül tehlikesi var, koronavirüs geçiren çocuklarda görülüyor

Ölümcül tehlikesi var, koronavirüs geçiren çocuklarda görülüyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Porno yıldızıyla klibini Youtube kaldırdı! İsyan etti

Porno yıldızıyla klibini Youtube kaldırdı! İsyan etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Yıllar sonra gelen bomba itiraf! Olay oldu

Yıllar sonra gelen bomba itiraf! Olay oldu

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

Diğer Haberler

İbo Show'un konukları belli oldu! İşte İbrahim Tatlıses'in konukları

İbo Show'un konukları belli oldu!

Rahatsız etme garantili komedi: Benim Tuhaf Ailem

Komedi ama rahatsız etme garantili!

Arka Sokaklar kadrosuna üç yeni isim katıldı! Yılan Hikayesi'yle tanınmıştı...

Yılan Hikayesi'yle tanınan o isim dahil oldu

Henry Cavill öyle bir fotoğraf paylaştı ki ortalık karıştı

Öyle bir fotoğraf paylaştı ki ortalık karıştı

Nostalji sevenlere müjde: Twisted Metal dizi oluyor!

Nostalji sevenlere müjde

The Walking Dead’de beklenen buluşma gerçekleşiyor

The Walking Dead’de beklenen buluşma gerçekleşiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.