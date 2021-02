Kaley Cuoco, The Big Bang Theory günlerini özlüyor

Kaley Cuoco, Variety için verdiği pozlardan sonra bazı açıklamalarda bulundu. Prison Break dizisinden sonra rol aldığı The Big Bang Theory ile adını duyuran oyuncu son olarak rol aldığı The Flight Attendant dizisindeki performansıyla Altın Küre’ye aday gösterildi. Aday olduğunu öğrendiğinde sabaha kadar sevinç gözyaşları döktüğünü söyleyen oyuncu, The Big Bang Theory günlerini hiç unutmadığını söyledi.

BÖLÜM BAŞI 1 MİLYON DOLAR KAZANIYORDU

35 yaşındaki aktris, kendisinin ve diğer Big Bang Theory oyuncularının, dizinin çok popüler olduğu dönemde bölüm başı 1 milyon kazandığını söyleyerek kadınların erkeklerden daha az ücret almasının alışılmadık olmadığı bir sektörde bu durumun çok takdir edilesi olduğunu söyledi.

"HER ZAMAN TAKDİR EDECEĞİM"

Penny'yi oynadığı Big Bang Theory'deki masada adil bir koltuk için asla savaşmak zorunda kalmadığını dile getiren oyuncu Variety'ye şöyle açıkladı: "Onlarla ilk günden beri eşit olduğumu biliyordum ve Big Bang ile olan deneyimimde bu asla sorgulanmadı. Bunu her zaman takdir edeceğim, çünkü benim için bir standart oluşturdu."