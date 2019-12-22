Kalfalık ve ustalık için 142 dalda yapılan ilk e-sınav tamamlandı

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kalfa ve usta olmak isteyenlere yönelik 142 daldaki teorik sınavların tümünü, ilk kez elektronik sınav (e-sınav) olarak düzenledi.

İlk pilot uygulaması, sadece bir alanda olmak üzere bu yıl nisan ayında Ankara'da gerçekleştirilen, 27 alan ve 142 daldan oluşan kalfalık ve ustalık e-sınavı, tamamlandı.

Sınavlara başvurular her yıl artarken bu yıl, 120 bin 339 aday kalfalık, 90 bin 207 aday da ustalık alanında olmak üzere 210 bin 546 aday başvuru yaptı.

Geçen yılki 156 bin 672 aday dikkate alındığında başvuru sayısında yaklaşık yüzde 35'lik artış gerçekleşti.

MEB ayrıca başvurulara hızla cevap verebilmek için iki iyileştirme yaptı. Yılda iki kez uygulanan kalfalık ve ustalık sınav sayısını 3 kat artırarak 6'ya çıkaran Bakanlık, diğer taraftan ilgili mevzuatta değişikliğe giderek, sınavların her ay yapılabilmesi için 81 ildeki e-sınav merkezlerinde uygulanabilmesinin önünü açtı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-sınavların başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.