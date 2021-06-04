Kalıcı burun tıkanıklığı hipertansiyona neden oluyor

Burun tıkanıklığının altında birçok sorunun yatabileceğini belirten Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümünden Op. Dr. Ali Rıza Gökduman, “Burnumuzun nefesimizi almamızı sağlayan havanın akciğerlere gitmeden önce nemlendirilmesi, toz gibi küçük mikropartiküllerden arındırılması ve sıcaklığının vücut iç sıcaklığına ayarlanması gibi solunum fonksiyonlarının yanında koku alma gibi çok önemli görevi vardır. Burun tıkanıklığı ağzımız kapalı bir şekilde burnumuzdan rahat nefes alabilmemizi engelleyen birçok etkenin sonucunda oluşur. Bu durumun geçici ve kalıcı birçok sebebi mevcuttur. Burun tıkanıklığının kalıcı olduğu durumlarda yaşam kalitesi ciddi şekilde bozulabilir, hipertansiyon ve kalp hastalıkları gibi birçok önemli kronik hastalıklar zaman içerisinde oluşabilir” diye konuştu.

"ENFEKSİYON, TÜMÖR VE ANATOMİK YAPI SEBEP OLABİLİR"

Burun tıkanıklığının sebepleri hakkında bilgi veren Op. Dr. Gökduman şu ifadeleri kullandı:

“Genel olarak septum (burun iç bölmesi) deviasyonu gibi anatomik bozukluklara bağlı kalıcı burun tıkanıklıkları oluşurken geçici burun tıkanıklığı ise genel olarak iltihabi ve alerjik durumlarda görülür. Burun eğriliği veya burun etlerinin büyük olması, buruna alınan travmalar sonucunda anatomik yapının bozulması tıkanıklığa neden olabilir. Ayrıca alerjik rinit, sinüzit, nezle, grip gibi viral enfeksiyonlar da bu soruna yol açabilir. Burun boşluğu sinüsler veya nazofarenksten kaynaklanan iyi veya kötü huylu tümörler, nazal valv darlığı da tıkanıklık sebepleri arasındadır.”