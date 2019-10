Kalıcı dövme ve piercinglerde hepatit riski

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, bir dışavurum yöntemi olarak özellikle gençlerin rağbet gösterdiği, dövme ve piercing uygulamalarının, steril olmayan malzemelerle yapıldığında Hepatit B ve Hepatit C riskini arttırdığı uyarısında bulundu.

Tarihi Azteklere, Mayalara, Eski Mısırlılara, Kızılderililere ve birçok eski uygarlığa kadar dayanan, günümüzün en yaygın vücut modifikasyonlarından ‘dövme’ ve ‘piercing’ steril ortamlarda yaptırılmadığında ölümcül hastalıkların bulaşmasına yol açıyor. Her 100 kişiden dördünün Hepatit B ve 100 kişiden birinin C taşıyıcısı olmasına rağmen, durumunun farkında olmadığını dile getiren Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, viral hepatitlerin, görülen en yaygın bulaşıcı hastalıların başında geldiğini bildirdi.

Dövme ve piercing yaptıran kişilerde, kan yoluyla bulaşan Hepatit B ve C virüsü taşıma riskinin 4 kat arttığının altını çizen Prof. Dr. Gümürdülü, "Özel makinesinin ucunda bulunan ince iğnelerin, boya ile birlikte vücuda hızla girip çıkmasıyla ortaya çıkan şekle dövme denir. Piercing ise vücudun belirli bölgelerinde yine iğne yardımıyla açılan deliklere takılan takıdır. Her iki uygulamada da aletler kan ve vücut sıvılarıyla temas eder. Bu da enfeksiyon riskini arttıran bir durumdur" dedi.