HABER

“Kalıcı görme kaybına neden olan birçok hastalık tedavi edilebiliyor”

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.01.2019 11:43 | Son Güncelleme

MEDICANA Bahçelievler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr.

“Kalıcı görme kaybına neden olan birçok hastalık tedavi edilebiliyor”

İSTANBUL, (DHA)- MEDICANA Bahçelievler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Yaşar, modern tıp teknolojilerinin gelişmesiyle görme kaybına neden olan birçok hastalığın tedavi edilebildiğini söyledi. Göz bebeği ve göz merceğinin arkasının etkilendiği durumlar için kullanılan yöntemlerden bir tanesi olan vitrektomi cerrahisinin de bu yöntemlerden biri olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Özgür Yaşar, ameliyat hakkında bilgi verdi.

Gözün içinin vitreus denilen saydam ve jölemsi bir maddeyle dolu olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Yaşar, sözlerine şöyle devam etti:

“Gözün içindeki bu madde sayesinde, göz anatomik bir bütün olarak kalabilmektedir. Bazı retina hastalıklarında bu jölemsi madde boşaltılarak operasyon yapılabilmektedir. Vitreusun boşaltılması, vitreoretinal cerraha, retinaya ve onda oluşan patolojilere ulaşma imkânı verir. Bu boşaltılan maddenin yerini, göz içi sıvı (hümöraköz) doldurur. Vitrektomi genel olarak vitreus ve bazı retina hastalıklarında, yani göz bebeği ve merceğinin arkasındaki kısım etkilendiğinde yapılır. Bunlar, makula deliği, diyabete bağlı kanama, katarakt cerrahisi komplikasyonları, üveite bağlı vitre bulanıklıkları gibi hastalıklarda yapılır.”

“GÖZ ZAMANLA YENİDEN SIVI ÜRETİYOR”

Jelin temizlendikten sonra tekrar oluşmasının mümkün olmadığını belirten Dr. Özgür Yaşar, “Ameliyatın sonunda göz içine sıvı, hava, gaz veya silikon bırakılır. Gözün kendi ürettiği sıvı zaman içerisinde göz içinde bırakılan maddenin yerini alır. Bu hava için 1 hafta, gaz için ise 2-8 haftadır. Silikon ise göz içinde kaybolmaz ve alınması için ikinci bir ameliyat gerekir. Eğer hastanın gözünde katarakt varsa ve gözün arka kısmının görülmesini engelliyorsa mutlaka aynı seansta katarakt cerrahisi de gerekir” dedi.

“AMELİYAT SONRASI GÖRME TAHMİNİ YAPILAMIYOR”

Dr. Özgür Yaşar, vitrektomi cerrahisi hakkında bilgi verdi ve şunları söyledi:

“Göz doktorları tarafından, ameliyat sonrası görme tahmini yapmanın en zor olduğu ameliyat vitrektomi ameliyatıdır. Ameliyatın anatomik başarısı göz dokularının olması gerektiği şekle yeniden döndürülmesidir. Bu genellikle sağlanmaktadır. Fonksiyonel başarıysa, kabaca görme düzeyinde artış olarak düşünülebilir. Bu başarının sağlanıp sağlanmadığı ise ancak ameliyattan belli bir süre sonra anlaşılabilmektedir. Elbette fonksiyonel başarı, görmeyi sağlayan hassas yapılarının operasyon öncesinde ne kadar etkilenmiş olduğu ile de ilgilidir. Operasyondan önceki retina dokusundaki hasar az ise ameliyat sonrası görme artışı oldukça yüksek oranda sağlanabilmektedir.”

“AMELİYAT SONRASIYLA İLGİLİ DOKTORA SORULAR SORULMALI”

Ameliyattan sonra gözün, aksi söylenmediği takdirde kapalı kalması gerektiğini belirten Dr. Yaşar, sözlerini şöyle noktaladı:

“Göze bir hafta süreyle su değmemeli, duş alırken sadece boyundan aşağısı yıkanmalıdır. Göze asla dokunulmamalı, silinmemelidir. Operasyon sonrasında reçete edilen ilaçlar tarife göre disiplinli bir şekilde kullanılmalıdır. Operasyon sonrasında 1-2 hafta hafif bir batma ve yanma normaldir. Ancak şiddetli bir ağrıda doktora başvurulmalıdır. Operasyondan sonra baş pozisyonu önemli olup doktordan nasıl yatmak gerektiğini ve ne kadar süre ile böyle yatmak gerektiğini sorarak öğrenilmeli ve söylenen pozisyonda kalınmalıdır. Operasyon gereği göz içine gaz verilmişse görmenin az olması normaldir. Gözün önünde siyah bir karartı hissedilmesi olasıdır.”

“Kalıcı görme kaybına neden olan birçok hastalık tedavi edilebiliyor”

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Vajinismus tedavi merkezi seçiminde bunlara dikkatVajinismus tedavi merkezi seçiminde bunlara dikkat
Beldedeki 3 diyaliz hastası için ekipler seferber olduBeldedeki 3 diyaliz hastası için ekipler seferber oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde kötü haber

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde kötü haber

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yorgunluğunuzun altında bu neden yatıyor olabilir

Yorgunluğunuzun altında bu neden yatıyor olabilir

'Çocuğumun boyu uzamıyor' diyorsanız bir de bunları deneyin

'Çocuğumun boyu uzamıyor' diyorsanız bir de bunları deneyin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vajinismus tedavi merkezi seçiminde bunlara dikkat

Vajinismus tedavi merkezi seçiminde bunlara dikkat

Karne başarısızlıklarının nedenleri iyi irdelenmeli

Karne başarısızlıklarının nedenleri iyi irdelenmeli

Çocuklarda ve bebeklerde karın ağrısı neden olur? Çocuklarda karın ağrısını önlemenin yolları nelerdir?

Çocuklardaki karın ağrısına dikkat!

Karnede ödül ve cezanın ölçüsü ne olmalıdır?

Karnede ödül ve cezanın ölçüsü ne olmalıdır?

MS nedir, nasıl tedavi edilir? Ms ataklarını önlemenin yolları nelerdir?

Dikkat! Bu hastalığın görülme sıklığı artıyor!

Kulak çınlaması neden olur, tedavisi nasıl yapılır? Kulak çınlamasında maskeleme tedavisi nasıl yapılır?

Nikotin ve kafein kulakta çınlamayı artırıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.