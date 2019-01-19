“Kalıcı görme kaybına neden olan birçok hastalık tedavi edilebiliyor”

İSTANBUL, (DHA)- MEDICANA Bahçelievler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Yaşar, modern tıp teknolojilerinin gelişmesiyle görme kaybına neden olan birçok hastalığın tedavi edilebildiğini söyledi. Göz bebeği ve göz merceğinin arkasının etkilendiği durumlar için kullanılan yöntemlerden bir tanesi olan vitrektomi cerrahisinin de bu yöntemlerden biri olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Özgür Yaşar, ameliyat hakkında bilgi verdi.

Gözün içinin vitreus denilen saydam ve jölemsi bir maddeyle dolu olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Yaşar, sözlerine şöyle devam etti:

“Gözün içindeki bu madde sayesinde, göz anatomik bir bütün olarak kalabilmektedir. Bazı retina hastalıklarında bu jölemsi madde boşaltılarak operasyon yapılabilmektedir. Vitreusun boşaltılması, vitreoretinal cerraha, retinaya ve onda oluşan patolojilere ulaşma imkânı verir. Bu boşaltılan maddenin yerini, göz içi sıvı (hümöraköz) doldurur. Vitrektomi genel olarak vitreus ve bazı retina hastalıklarında, yani göz bebeği ve merceğinin arkasındaki kısım etkilendiğinde yapılır. Bunlar, makula deliği, diyabete bağlı kanama, katarakt cerrahisi komplikasyonları, üveite bağlı vitre bulanıklıkları gibi hastalıklarda yapılır.”