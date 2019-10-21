HABER

'Kalıcı makyaj, kanser veya tümörün geç fark edilmesine neden olabilir'

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.10.2019 11:54 | Son Güncelleme

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

'Kalıcı makyaj, kanser veya tümörün geç fark edilmesine neden olabilir'

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Akman Karakaş, kalıcı makyajın, kanser veya tümörün geç fark edilmesine neden olabileceğini söyledi.
Prof. Dr. Ayşe Akman Karakaş, kişilerin, kalıcı makyajı güzelleşmek ve kendisini iyi hissetmek için yaptırdığını, bu işlemi yaptırırken bilinçli olmak gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Karakaş, "Kalıcı makyaj yaptıracak kişinin, kendi derisinin özelliklerini bilmesi gerekiyor. Alerjiye yatkın mı, deri hastalığı var mı, cilt kanserlerine yatkın bir durumu var mı. Bunları bilmek sonradan oluşacak problemlerin önüne geçmek için ilk ve önemli bir adım" dedi. Prof. Dr. Karakaş, kalıcı makyaj yaptırırken temizlik ve hijyen koşullarına, uygulanan yerlerin belirli standartta olmasına, profesyonel ellerde yapılmasına ve merdiven altı yerler olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
ENFEKSİYON RİSKİ
Kalıcı makyajın uygulanması esnasında enfeksiyon ve alerjik reaksiyonlar gibi sorunlarla karşılaşabilineceğini belirten Prof. Dr. Karakaş, "Kalıcı makyaj yapılırken steril çalışılsa bile deride travma, zedelenme olduğu için sonrasında gerek derideki mikroorganizmalar gerekse dışarıdan gelecek mikroorganizmalar enfeksiyon riskine neden olabilir. Bunun önüne geçmek için uygulanacak kişiye bilgi verilmesi önemli" diye konuştu.
'GEÇ FARK EDİLMESİNE NEDEN OLABİLİR'
Kalıcı makyaj yaptıranların, deri kanseri taramasını yılda bir kez de olsa doktoruna yaptırmasının önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karakaş, "Kalıcı makyaj ile verilen pigment tabakası, normal derinin görünümünden farklı bir görünüme neden olacağı için özellikle kişilerde görülecek bir tümör veya kanser hücre gelişimini takip noktasında ya da burada oluşmuş kanser veya tümörün geç fark edilmesine neden olabilir" dedi.
'ÇIKARTMA İŞLEMİNDE İZ KALABİLİR'
Kalıcı makyaj uygulamalarının çıkartılmasının da problem olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Karakaş, "Kalıcı makyajın çıkartılması, soyucu lazerlerle yapılıyor. Kişinin beğenmediği noktada, çıkartma işlemlerinde kalıcı makyajın yapıldığı yerlerde, iz kalır. Ten rengini beğenmeyecek derecede sonuçlar ortaya çıkabilir. İzlerin düzeltilmesi için de dermaplazyon, altın iğneli radyofrekans tedavileri gibi farklı tedaviler uygulamak gerekebilir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İşte kışın ilacı unutturacak sebze İşte kışın ilacı unutturacak sebze
'Estetiğe sosyal medyadan değil kendi ihtiyaçlarınıza göre karar verin''Estetiğe sosyal medyadan değil kendi ihtiyaçlarınıza göre karar verin'
Mevsim geçişlerine dikkatMevsim geçişlerine dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.