Kalıcı oje yaptıranlar dikkat! Bu zararlarından haberiniz olmayabilir...

Kalıcı oje profesyonel ekipman ve malzemelerle yapılan, tırnakta uzun bir süre herhangi bir bozulmaya uğramadan kalabilen bir uygulamadır. Son zamanlarda oldukça popüler olan bu uygulamanın olumlu yönleri kadar olumsuz yönleri de bulunuyor.

KALICI OJE NEDİR? NASIL UYGULANIR?

Kişisel bakım için ayrılan zamanın büyük bir çoğunluğu hiç kuşkusuz ojelerin tazelenmesi için harcanır. Bu sebeple kalıcı oje, özellikle çalışan ve aynı ton ojeleri uzun süre kullanmayı tercih eden, kadınlar arasında oldukça popüler bir uygulamadır.

Kalıcı oje uygulaması özel ekipmanlarla yapılır.

Klasik ojeler iki üç dakikalık bir sürede uygulanırken kalıcı oje işlemi yaklaşık 30 dakika gibi bir sürede tamamlanır. Bunun sebebi uygulamanın her aşamasında ojenin kalıcılığının artırılması için tırnakların UV ışığıyla kurutulmasıdır.

İşlem sonunda ojeler; el tırnaklarınızda 20, ayak tırnaklarınızda ise yaklaşık 30 güne kadar deformasyona uğramadan kalır.

Bu süre sonunda ojelerin tekrar profesyoneller tarafından çıkarılması gerekir. Kalıcı ojeler çıkarılmadan önce tırnaklar özel solüsyonlu bantla sarılır. Solüsyon yaklaşık 15 dakika tırnak üzerinde bekledikten sonra oje kendiliğinde soyulur. Tırnak üzerinde kalan küçük oje parçaları ise kazılarak çıkartılır.

KALICI OJE TIRNAK SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR MU?

Kalıcı oje kalın bir tabaka halinde uygulandığından sürekli kırılan tırnaklara uzama imkânı sağlar. Fakat diğer bütün oje uygulamalarında olduğu gibi dikkat edilmediği takdirde kalıcı ojenin de tırnak sağlığı üzerinde bazı olumsuz etkileri olabilir.