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Kalıcı yaz saati uygulaması değişecek mi? Bakan Dönmez'den önemli açıklama!

07.12.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar kalıcı yaz saati uygulamasının değiştirilip değiştirilmeyeceğini merak ediyordu. Meclis'te Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Peki kalıcı yaz saati uygulaması değişecek mi? İşte Bakan Dönmez'in açıklamaları...

Kalıcı yaz saati uygulaması değişecek mi? Bakan Dönmez'den önemli açıklama!

Kalıcı yaz saati uygulamasında değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, konuyla ilgili açıklamada bulundu ve yaz saati uygulamasının psikolojik faydalarını açıkladı. Peki kalıcı yaz saati uygulaması değişecek mi?

KALICI YAZ SAATİ UYGULAMASI DEĞİŞECEK Mİ?

Ülkemizde 5 senedir uygulamada olan kalıcı yaz saati uygulaması, tartışılmaya devam ediyor. Pek çok vatandaş uygulamayla karanlıkta işe, okula gidip gelmekten ve gün ışığından yararlanamamaktan dolayı tepkilerini dile getiriyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamalarda ise 5 senedir hayatta olan uygulamayla elektrikte toplam 6 milyar liralık tasarruf gerçekleştiği savunulmakta.

Önceki gün Meclis'te CHP'nin soru önergesini cevaplayan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, uygulamanın bilimsel analizlere dayandığını ifade etti. Sabit saat uygulamasının 6 milyarlık tasaarrufa ek olarak saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukları önlediğini söyleyen Bakan Dönmez, uygulamanın değişmeyeceğini vurguladı ve şöyle konuştu;

"İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yürütülen bilimsel çalışmalarda sabit saat uygulamasının hem elektrik tüketimine olan etkisi hem de psikolojik ve sosyolojik etkileri analiz edilmiştir. Bu kapsamda; ülkemizin batısındaki nüfus, kentleşme, sanayileşme ve enerji yoğunluğu dikkate alındığında, ülkemizde uygulanmakta olan saat diliminin GMT+3’de sürekli bulunmasının ülkemiz nüfusunun büyük bölümünün gün ışığından daha uzun süre faydalanmasına ve enerji verimliliğine kayda değer katkı sağladığı,saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların sabit saat uygulamasında daha az yaşanacağı ortaya konulmuş ve bu bilimsel analiz sonuçları doğrultusunda sabit Saat Uygulaması hayata geçirilmiştir."

KALICI YAZ SAATİ UYGULAMASI DEĞİŞMEYECEK

Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf yaklaşık 6.82 milyar kWh olup, bu tasarrufun parasal karşılığı tek zamanlı tarifeye göre 3.97 milyar TL, üç zamanlı tarifeye göreyse 5.94 milyar TL’dir.

Ayrıca, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından üye ülkelere 28 Mart 2021’den itibaren tek saat uygulamasına geçilmesi tavsiye kararı ile iletilmiş olup Avrupa Birliği de kendi üyelerine bu doğrultuda adım atmalarını önermiştir.

Tüm bu gelişmeler doğrultusuna mevcut saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde Bakanlığımızın bir çalışması bulunmamaktadır.”

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