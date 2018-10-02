Kalifiye İşçi Eksikliği Yaşayan Almanya Vize Esnekliği Getiriyor

Almanya’da hükümet kalifiye işçi açığını kapatmak için Avrupa Birliği (AB) dışından kişilere verilen altı aylık vizelerin süresini uzatmaya karar verdi. Hükümet ayrıca ülkeye adapte olmalarına rağmen sığınma başvuruları reddedilen sığınmacılara yardım etmek için bir çözüm üzerinde anlaştığını da bildirdi.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer genellikle üniversite mezunlarına verilen altı aylık vizelerin profesyonel deneyime sahip göçmenleri kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Seehofer, başvuranların kendilerini geçindirebildiklerini ve Almanca konuşabildiklerini kanıtlamaları gerektiğini kaydetti.

Almanya da birçok Avrupa ülkesi gibi istihdam piyasasıyla, yaşlanan nüfus ve göçmenlikle ilgili kaygıları arasında denge bulmaya çalışıyor.

Sığınma talep edenlerin işgücüne katılmasını kolaylaştırmak ve dosyalarının reddedilmesi halinde sınırdışı edilmelerini önlemek merkez sol Sosyal Demokratlar’la Başbakan Angela Merkel koalisyonundaki muhafazakarlar arasındaki tartışmaların temelini oluşturuyordu.