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Kalifiye İşçi Eksikliği Yaşayan Almanya Vize Esnekliği Getiriyor

02.10.2018 19:34 | Son Güncelleme

Almanya’da hükümet kalifiye işçi açığını kapatmak için Avrupa Birliği (AB) dışından kişilere verilen altı aylık vizelerin süresini uzatmaya karar verdi

Kalifiye İşçi Eksikliği Yaşayan Almanya Vize Esnekliği Getiriyor

Almanya’da hükümet kalifiye işçi açığını kapatmak için Avrupa Birliği (AB) dışından kişilere verilen altı aylık vizelerin süresini uzatmaya karar verdi. Hükümet ayrıca ülkeye adapte olmalarına rağmen sığınma başvuruları reddedilen sığınmacılara yardım etmek için bir çözüm üzerinde anlaştığını da bildirdi.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer genellikle üniversite mezunlarına verilen altı aylık vizelerin profesyonel deneyime sahip göçmenleri kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Seehofer, başvuranların kendilerini geçindirebildiklerini ve Almanca konuşabildiklerini kanıtlamaları gerektiğini kaydetti.

Almanya da birçok Avrupa ülkesi gibi istihdam piyasasıyla, yaşlanan nüfus ve göçmenlikle ilgili kaygıları arasında denge bulmaya çalışıyor.

Sığınma talep edenlerin işgücüne katılmasını kolaylaştırmak ve dosyalarının reddedilmesi halinde sınırdışı edilmelerini önlemek merkez sol Sosyal Demokratlar’la Başbakan Angela Merkel koalisyonundaki muhafazakarlar arasındaki tartışmaların temelini oluşturuyordu.

Muhafazakar Seehofer, ‘‘Sığınma ve iş temelli göçü birbirinden ayrı tutma prensibine bağlı kalıyoruz’’ dedi.

Almanya’da sığınma talebi reddedilen ancak çeşitli nedenlerden dolayı Almanya’nın tolerans gösterdiği çok sayıda kişi var. Bu kişiler Almanya’nın çeşitli bölgelerinde farklı statülerde bulunuyor. Hükümetin amacı ülke genelinde kurallar belirlemek ve iş dünyası için tutarlılık oluşturmak.

Kaliteli işçi bulmakta zorlanan Almanya’da liderler ülkede bulunan işçilere ve AB göçmenlerine öncelik verilmesini istiyor.

Seehofer, ‘‘Ekonomik büyümeyi ve sosyal güvenlik sistemimizi korumak ve istikrarlı hale getirmek istiyorsak bu yeterli değil’’ diye konuştu.

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