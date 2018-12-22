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Kalifiye pastacılar bu okuldan yetişiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 10:58 | Son Güncelleme

Burdur'da 2016 yılında açılan ve bu yıl ilk mezunlarını verecek olan Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Pastacılık Dalı'nda öğrenciler mesleğin inceliklerini öğreniyor.

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) Burdur'da 2016 yılında açılan ve bu yıl ilk mezunlarını verecek olan Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Pastacılık Dalı'nda öğrenciler mesleğin inceliklerini öğreniyor. Pastacılıkta kalifiye eleman yetiştirmeyi amaçlayan alandan mezun olacak öğrenciler kendi iş yerlerini de açma imkanı bulacak. Burdur Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2000 yılında açılan Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı'nda 2016 yılında ise Pastacılık Dalı kuruldu. Bu yıl ilk defa 20 mezun verecek Pastacılık Dalı'nda öğrenciler haftanın 3 günü işletmelerde beceri eğitimi alırken, 2 gün de okuldaki atölyede eğitimlerine devam ediyor. Eğitimlerde pastacılıkla ilgili hemen her şeyin anlatıldığı öğrenciler mezun olduklarında aldıkları diplomayla kendi iş yerlerini açma imkanına da kavuşabilecek. 'KALİFİYE PASTACILAR YETİŞSİN İSTİYORUZ' Okul Müdürü Özlem Karpuz, öğrencilerin kalifiye eleman olarak yetişmesi için okul idaresi olarak destek olduklarını söyledi. Karpuz, Öğrencilerimiz atölyemizde pastacılık alanındaki her tür ürünün üretimini yapıyor. Okul idaresi olarak öğrencilerimize her türlü malzeme konusunda destek oluyoruz. Öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Okulumuzdan insani değerlere sahip çıkan, mesleğinde yetkin, kalifiye pastacılar yetişsin istiyoruz dedi. Karpuz, öğrencilerin mezun oldukları zaman iş yeri açma belgesini de aldıklarını ve kendi iş yerlerini açarak sektöre hizmet edebildiklerini kaydetti. 'MEZUN OLDUKTAN SONRA İŞSİZ KALMAYACAKLAR' Yiyecek İçecek Hizmet Alanı öğretmeni Nilüfer Akşit, pastane sektörünün ihtiyacını karşılayacak şekilde nitelikli eleman yetiştirdiklerini vurguladı. Akşit, Bu alanda yetişip, mezun olan öğrencilerimiz sektörde iş bulabildikleri gibi kendi iş yerlerini açıp, kendi ayakları üzerinde durabilir. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra işsiz kalmayacak, her zaman her yerde iş bulabilirler. Yeter ki öğrencilerimiz istekli ve hevesli olsun. Atölyemizde pastane sektöründe yapılan tüm ürünlerin üretimini yapıyoruz diye konuştu. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı Pastacılık Dalı 11'inci sınıf öğrencisi Nimet Uğur da Bu bölümü seçme amacım iş imkanının fazla olması. Atölye derslerimizde pastanelerde karşılaştığınız tüm ürünleri yapıyoruz dedi.

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