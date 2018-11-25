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Kalifornia tarihinin en büyük yangını kontrol altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 20:16 | Son Güncelleme

Eyaletin kuzeyini etkisi altına alan yangın sabah saatlerinden itibaren tamamen söndürüldü - Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e ulaşırken, 251 kişiden ise hala haber alınamıyor - Yaklaşık 14 bin ev, 514 iş yeri ve 4 bin 265 binayı yok eden yangın, eyaletteki "en büyük ve en çok ölüme yol açan yangın" olarak tarihe geçti

ABD'nin Kalifornia eyaletinde 8 Kasım'dan bu yana devam eden orman yangını, pazar sabahı itibarıyla tamamen kontrol altına alınırken, yangında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 85'e yükseldi.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, eyaletin kuzeyini etkisi altına alan ve "Camp yangını" olarak isimlendirilen orman yangını, bu sabah itibarıyla tamamen söndürüldü.

Öte yandan, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla yangındaki toplam can kaybı sayısı 85'i buldu.

Yangında kaybolan 251 kişiden de hala haber alınmazken, can kaybının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Eyaletin kuzeyindeki Paradise kasabasında 8 Kasım'da başlayan orman yangınları, yaklaşık 14 bin ev, 514 iş yeri ve 4 bin 265 binayı yok etti.

Toplamda yaklaşık 620 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan yangın, Chicago kentinin yüzölçümüne ulaşmıştı.

Camp yangını, Kalifornia tarihinin "en büyük ve en çok can kaybının yaşandığı" orman yangını olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
California orman yangını

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