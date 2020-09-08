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Kaliforniya'da 8 bin kilometrekare alan yandı, rekor kırıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.09.2020 10:34 | Son Güncelleme

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen ay başlayan yangınlarda 809 bin hektar yani 8 bin 90 kilometrekare alan yangın. Daha önce de büyük yangınlar yaşayan bölgede yangın rekoru kırılmış oldu.

Kaliforniya'da 8 bin kilometrekare alan yandı, rekor kırıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde 13 Ağustos'ta başlayan yangınlar devam ediyor.

24 saatten kısa bir sürede 40 bin dönümlük alana sıçrayan yangınlar 25 günün ardından 809 bin hektarlık alana zarar verdi.

Toplamda 8 bin kilometreden fazla bir bölgeye denk gelen yangınların ne zaman kontrol altına alınacağı ise henüz belli değil.

İstanbul'un yüz ölçümünün yaklaşık 1.5 katına denk gelen yangın kontrolsüz bir şekilde yayılmaya devam ediyor.

Sıcak ve kuru hava nedeniyle yangının kısa sürede sönmesi ya da kontrol altına alınması beklenmiyor.

Büyük yangınlarıyla bilinen Californiya'daki 2020 yangınları ölçülen en büyük yangın oldu.

Yangınlar nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangını nedeniyle mahsur kalan 200'den fazla kampçının helikopterlerle kurtarıldığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump 23 Ağustos'ta yangınları büyük felaket ilan etmişti.

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