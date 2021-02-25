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Kaliforniya'da 'çok tehlikeli' korona varyantı tespit edildi

25.02.2021 10:00 | Son Güncelleme:
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Kaliforniya'da 'çok tehlikeli' korona varyantı tespit edildi

Kaliforniya'da Covid-19'un daha tehlikeli yeni bir türünün bulunduğu iddia edildi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yeni tip koronavirüsün (Covid-19) daha bulaşıcı ve tehlikeli bir türünün tespit edildiği öne sürüldü.

Kaliforniya San Francisco Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmada, Covid-19’un daha fazla bulaşıcı ve şiddetli hasta edici yeni bir varyantının bulunduğu belirtildi.

Söz konusu araştırma ekibinin, 1 Eylül 2020-29 Ocak 2021'ta eyaletin 44 bölgesinden 2 bin 172 test örneği üzerinde yaptıkları inceleme sonucu Covid-19’un yeni türüne rastladıkları kaydedilen araştırmada, "B.1.427/B.1.429" veya "20C/L452R" adı verilen yeni türün İngiltere ve Güney Amerika’da ilk kez ortaya çıkan Covid-19 varyantlarından farklı bir mutasyon modeli sergilediğine dikkat çekildi.

Araştırmanın yazarlarından Kaliforniya San Francisco Üniversitesi Laboratuvar Tıbbi Profesörü Dr. Charles Chiu, Fox Haber’e yaptığı açıklamada, bulgulardan dolayı endişeli olduğunu belirterek "Ancak şu an panik yapmıyorum. Bunu daha fazla araştırmalıyız" ifadelerini kullandı.

San Francisco halk sağlığı yetkilileri tarafından ön incelemesi devam eden araştırma sonucunun ileriki günlerde yayımlanacağı bildirildi.

Covid-19 bilgilerini derleyen John Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Kaliforniya, 3 milyon 543 binden fazla vaka, 50 bine yaklaşan can kaybı ile ülkede salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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