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Ünlüler evlerini boşalttı! Yangın durdurulamıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.10.2019 10:28 | Son Güncelleme

Kaliforniya'da geçen haftadan beri süren orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Ünlüler evlerini boşalttı! Yangın durdurulamıyor!

Yetkililer, hafta sonu bölgenin kuzey kısmında başlayan iki büyük yangına pazartesi Los Angeles şehri yakınlarındaki yeni bir orman yangının daha eklendiğini belirtti.

Los Angeles İtfaiye Teşkilatından (LAFD) yapılan açıklamada, "Getty" yangını adı verilen orman yangınının, ünlü starların pahalı evlerinin bulunduğu bölgeyi tehdit etmeye başladığı belirtildi.

Aralarında NBA basketbol yıldızı LeBron James'in de bulunduğu binlerce kişinin tahliye edildiği, bölgede yaklaşık 2 bin 600 kişinin elektriksiz kaldığı aktarıldı.

İtfaiye teşkilatından, yangınların çok hızlı yayıldığı, bölgede yaşayan herkesin alarm halinde bulunması uyarısı yapıldı.

California'nın kuzeyinde San Francisco Bay bölgesinde hafta sonundan beri devam eden "Kincade" yangını nedeniyle bölgeden tahliye edilenlerin yaklaşık 200 bine çıktığı kaydedildi.

Kızıl Haç, evlerini terk edenlerin sığınacak yer bulmakta zorlandığına işaret ederek, yaklaşık 10 bin kişinin acil sığınmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Sonomo Bölgesi'ndeki yangınının 267 kilometrekarelik alanı kapladığı ve şu ana kadar yaklaşık 100 binanın yanmasına neden olduğu belirtildi.

Yangınlar nedeniyle bölgedeki elektrik kesintilerinden 2 milyondan fazla kişinin etkilendiği, kesintilerin perşembe gününe kadar 32 yerleşim yerini içine alacak şekilde devam edeceği bildirildi.

OKULLAR PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR KAPALI

Eyalette acil durum ilan eden California Valisi Gavin Newsom, yangınları "tarihi" olarak niteleyerek, "Elimizdeki bütün imkanları seferber ettik. Bölgede yaşayan halkın, yetkililerin uyarılarını dikkate almaları kritik öneme sahip." diye konuştu.

California yangını sözcüsü Jonathon Cox, birinin durumu ağır 2 itfaiyecinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Sonoma bölgesi Eğitim Bürosundan yapılan açıklamada da bölgedeki bütün devlet okullarının pazartesi gününe kadar kapalı tutulacağı kaydedildi.

KAYNAK: AA

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