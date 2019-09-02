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Kaliforniya kıyılarında gemi yangını: En az 34 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 16:20 | Son Güncelleme

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Ventura ilçesi kıyılarında bulunan bir gemide çıkan yangında en az 34 kişi hayatını kaybetti.ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Ventura bölgesi kıyılarında bulunan bir gemide yangın çıktı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Ventura ilçesi kıyılarında bulunan bir gemide çıkan yangında en az 34 kişi hayatını kaybetti.
ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Ventura bölgesi kıyılarında bulunan bir gemide yangın çıktı. Ventura itfaiyesinden yapılan açıklamada, gemideki yangında en az 34 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sahil güvenliği, Ventura kıyılarında kurtarma operasyonunun başlatıldığını bildirdi. Sahil güvenliğin Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Sahil güvenlik, Santa Cruz Adası yakınlarındaki 75 metrelik bir gemide 30’dan fazla kişiye yardım etmek için yerel sahil güvenliklerden gelen ekiplerle birlikte kurtarma çalışmaları başlattı" ifadeleri yer aldı.

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