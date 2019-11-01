HABER

Kaliforniya yanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 12:52 | Son Güncelleme

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 23 Ekim’de başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle yayılan orman yangınları hala söndürülemedi.ABD’nin Kaliforniya eyaleti orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Kaliforniya yanıyor

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 23 Ekim’de başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle yayılan orman yangınları hala söndürülemedi.
ABD’nin Kaliforniya eyaleti orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kaliforniya’nın Fullerton şehrinde 30 Ekim’de yeni bir yangın çıktığı açıklandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürürken yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alanı kapladığı belirtildi. Güney Kaliforniya’nın büyük bir kısmına yayılan birden fazla orman yangını nedeniyle oluşan duman, hava kirliliğine de neden oldu. Yetkililer hava kalitesinin düştüğünü belirterek sağlık problemleri yaşayanlara uyarıda bulundu.
Ülkenin en büyük elektrik kuruluşu Pacific Gas and Electric Company (PG&E), Kuzey Kaliforniya’da da süren orman yangını nedeniyle 940 bin kullanıcıya elektrik hizmeti sağlayamıyor. PG&E aldığı önlemlerle elektrik kesintilerini sürdürüyor.

Yol ortasında ilginç anlar! Arabayı bırakıp ona koştular Yol ortasında ilginç anlar! Arabayı bırakıp ona koştular
Sındırgı’da yağmurda kayganlaşan yolda kaza ölüm getirdiSındırgı’da yağmurda kayganlaşan yolda kaza ölüm getirdi
Engelliler Meclisi, Sönmez’le yola devamEngelliler Meclisi, Sönmez’le yola devam
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Klopp'tan tarihi rest! 'Maça çıkmayız'

Klopp'tan tarihi rest! 'Maça çıkmayız'

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

Çankırı'da Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı

Çankırı'da Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'cü Adil Öksüz'ün saklanmasıyla ilgili davada flaş gelişme

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün saklanmasıyla ilgili davada flaş gelişme

Eminönü'nde yer altı kablolarında patlama

Eminönü'nde yer altı kablolarında patlama

Son dakika! Türkiye ile Rusya'dan Suriye'de ortak devriye! MSB'den açıklama

Türk-Rus devriyesi başladı! MSB'den açıklama

Yer: İstanbul! Riskli binaya komodinli, dolaplı önlem

Riskli binaya komodinli, dolaplı önlem

Mahkemeden Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den kritik görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.