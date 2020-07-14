Kaliforniya yeniden kapanıyor

Yükselişe geçen vaka sayıları nedeniyle eyalette bar, restoran ve müze gibi kalabalıkların oluştuğu yerler yeniden kapatıldı.ABD'de nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Kaliforniya eyaletinde, korona vakalarının artması üzerine önlemler yeniden devreye sokuluyor. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Pazartesi günü yaptığı açıklamada barların, sinemaların ve müzelerin yeniden kapatılacağını, restoranların da kapalı bölümlerine müşteri alınmayacağını duyurdu.

Newsom, aralarında Los Angeles'ın bulunduğu 30 bölgede ise ayrıca spor salonları, kiliseler, kuaförler, çok sayıda büro ve alışveriş merkezinin de faaliyetlerinin durdurulduğunu belirtti. Yaklaşık 40 milyon nüfuslu eyaletin yüzde 80'i önlemlerin sıkılaştırıldığı bölgelerde yaşıyor.

Los Angeles'da 18 Ağustos'ta açılması planlanan okulların da bir sonraki karara dek sadece online üzerinden eğitim vereceği duyuruldu. Kent yönetiminden yapılan açıklamada, "Sağlık ve güvenlik, üzerinde uzlaşma sağlayabileceğimiz bir konu değildir" denildi. ABD Başkanı Donald Trump ise okulların yeni öğretim yılına normalleşerek başlamaları için eyalet yönetimlerine ve belediyelere baskı yapıyor.