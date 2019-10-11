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Kaliforniya'da 100 bin kişiye tahliye emri

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 22:29 | Son Güncelleme

Eyaletin güneyinde başlayan orman yangınının yayılması yangın nedeniyle 100 bin kişi için tahliye emri verildi

LOS ANGELES (AA) - ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde başlayarak çevreye yayılan yangın nedeniyle bölgedeki yerleşimlerde yaşayan 100 bin kişi için tahliye emri verildi.

Los Angeles Polis Teşkilatı (LAPD) Emniyet Müdürü Michel Moore, orman yangınının hız kazandığı Los Angeles'ın kuzeyindeki Sylmar belde başlayan orman yangını nedeniyle çevredeki yaklaşık 20 bin hanede ikamet eden yaklaşık 100 bin kişinin bölgeden tahliyesi için emir verildiğini duyurdu.

Akşam saatlerinde başlayan yangının saatte 3,24 kilometrekarelik bir alana yayıldığı belirtildi.

İtfaiye şefi Ralph Terrazas, yangının toplamda18 kilometrekareden fazla bir alanda etkili olduğunu ve en az 25 evin zarar gördüğünü açıkladı.

Rüzgar hızının saatte 32-40 km'ye ulaşmasının tahribatı artırabilecek bir faktör olduğunu kaydeden Terrazas, rüzgarın başka yangınları tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemedi.

- Zorunlu elektrik kesintisi

Kaliforniya elektrik şirketi Pasifik Gaz ve Elektrik (PG&E) bu hafta içinde yaptığı açıklamada, eyalette etkili olan sıcak, kuru ve rüzgarlı havanın orman yangını riskini artırdığı ve bu nedenle zorunlu elektrik kesintisine gidileceği açıklanmıştı.

Yetkililer, kuvvetli rüzgardan zarar görecek elektrik tellerinin kuru havada geniş çaplı orman yangınlarına sebep olabileceğine dikkati çekmişti.

Eyaletin kıyı, orta ve kuzey kısımlarında 800 bin kişinin etkileneceği zorunlu elektrik kesintilerinin 5 gün sürebileceği ve evlerin yanı sıra kamu binalarının ve trafik ışıklarının da kesintiden etkileneceği kaydedilmişti.

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Kaliforniya orman yangını tahliye

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