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Kaliforniya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

06.07.2019 13:06 | Son Güncelleme

Güney Kaliforniya'da 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kaliforniya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Yangınlara ve binalarda hasara neden olan depremde can kaybı yaşanmadı. Bölgede son 20 yılın en büyük depremi olan sarsıntının artçıları sürüyor.ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Cuma gecesi 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü eyaletin güneyinde yer alan Ridgecrest kenti yakınları olan deprem, kuzeyde Sacramento, doğuda Las Vegas, güneyde ise Meksika'ya kadar olan geniş bir bölgede hissedildi.

Los Angeles ve San Diego gibi büyük yerleşim alanlarının da bulunduğu Güney Kaliforniya'da 1999 yılından beri yaşanan en büyük deprem olarak kayıtlara geçen ve 1 dakikaya yakın süren sarsıntı nedeniyle oluşan en büyük hasar, Ridgecrest ve çevresinde görüldü. Kentteki doğalgaz borularında oluşan çatlaklar nedeniyle birçok yangının çıktığı kentte bazı binalar hasar gördü.

Ridgecrest Emniyet Müdürü Jed McLaughlin, şu ana kadar sadece hafif yaralanma vakaları kaydedildiğini belirtirken deprem bölgesinde can kaybı olmadığı açıklandı. Aynı bölgede bir gün önce de depren yaşanmış, bu depremin büyüklüğü de 6,4 olarak kaydedilmişti.

"Yeni büyük deprem olasılığı yüzde 10"

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) son depremin bir öncekinden 11 kat şiddetli olduğunu bildirdi. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden sismolog Lucy Jones, iki depremin birbiriyle bağlantılı olduğunu söyledi. USGS'nin eski danışmanlarından Jones, önümüzdeki hafta 7 ve üzerindeki büyüklükte bir deprem daha meydana gelme olasılığının yüzde 10 olduğunu belirtti.

Cuma gecesi yaşanan depremin ardından gerçekleşen artçı sarsıntılardan bazılarının büyüklüğü 5'i buldu.

Peş peşe yaşanan depremler, San Andreas Fayı'nda yıllardır korkuyla beklenen "Büyük Deprem"e yönelik endişeleri de canlandırdı.

Güney Kaliforniya'da 1999 yılında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde de can kaybı yaşanmamıştı. Bölgedeki son yıkıcı deprem ise 1994'te gerçekleşti. Merkez üssü Los Angeles'in en kalabalık bölgelerinden biri olan 6,7 büyüklüğündeki bu depremde 57 kişi hayatını kaybetmişti.

DW,rtr,AFP,AP/CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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