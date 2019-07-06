Kaliforniya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Yangınlara ve binalarda hasara neden olan depremde can kaybı yaşanmadı. Bölgede son 20 yılın en büyük depremi olan sarsıntının artçıları sürüyor.ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Cuma gecesi 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü eyaletin güneyinde yer alan Ridgecrest kenti yakınları olan deprem, kuzeyde Sacramento, doğuda Las Vegas, güneyde ise Meksika'ya kadar olan geniş bir bölgede hissedildi.

Los Angeles ve San Diego gibi büyük yerleşim alanlarının da bulunduğu Güney Kaliforniya'da 1999 yılından beri yaşanan en büyük deprem olarak kayıtlara geçen ve 1 dakikaya yakın süren sarsıntı nedeniyle oluşan en büyük hasar, Ridgecrest ve çevresinde görüldü. Kentteki doğalgaz borularında oluşan çatlaklar nedeniyle birçok yangının çıktığı kentte bazı binalar hasar gördü.

Ridgecrest Emniyet Müdürü Jed McLaughlin, şu ana kadar sadece hafif yaralanma vakaları kaydedildiğini belirtirken deprem bölgesinde can kaybı olmadığı açıklandı. Aynı bölgede bir gün önce de depren yaşanmış, bu depremin büyüklüğü de 6,4 olarak kaydedilmişti.