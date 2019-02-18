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Kaliforniya’da ağaçtaki pumayı itfaiyeciler kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 10:36 | Son Güncelleme

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde hafta sonu bir evin yakınlarındaki ağaçta fark edilen puma itfaiyeciler tarafından kurtarılarak doğaya geri bırakıldı.ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Bernardino şehrinde bir ev sahibi hafta sonu evinin bahçesinde çalışırken yakınlardaki bir ağaçta bulunan pumayı fark etti.

Kaliforniya’da ağaçtaki pumayı itfaiyeciler kurtardı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde hafta sonu bir evin yakınlarındaki ağaçta fark edilen puma itfaiyeciler tarafından kurtarılarak doğaya geri bırakıldı.
ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Bernardino şehrinde bir ev sahibi hafta sonu evinin bahçesinde çalışırken yakınlardaki bir ağaçta bulunan pumayı fark etti. Bir ağacın 15 metre yükseklikteki dalına tünemiş olarak bulunan puma, ağacın çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alındıktan ve sakinleştirildikten sonra ağaca merdiven dayayan itfaiyeciler tarafından kurtarıldı. Ağaçtan kurtarılan puma biyologlar tarafından yapılan bir değerlendirmenin ardından vahşi doğaya geri bırakıldı.
Kaliforniya Balık ve Vahşi Yaşam Dairesi’nden Biyolog Kevin Brennan, "Genç pumaların kendi bölgelerini kurma girişimi sırasında normal yaşam alanları kabul ettikleri bölgenin dışında dolaşmaları normaldir" dedi. Fischer, itfaiyecilerin kısa bir sürede gelmesiyle pumanın ağaçtan indirilmesinin kısa bir süre içinde sağlandığını belirtti.
Dağ aslanı ya da panter olarak bilinen pumalar vahşi kedi ailesinin üyeleridir. Amerika kıta’sında yaşar ve insanlara nadiren saldırır. Amerika’da, Colorado Parks and Wildlife (CPW) tarafından sağlanan rakamlara göre, 100 yıldan uzun bir süre içinde bir düzineden daha az puma saldırısıyla ölüm kaydedilmiştir.

Kaliforniya’da ağaçtaki pumayı itfaiyeciler kurtardı

Kaliforniya’da ağaçtaki pumayı itfaiyeciler kurtardı

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