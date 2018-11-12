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Kaliforniya'da alevler kontrol altına alınamıyor

12.11.2018 11:52 | Son Güncelleme

ABD'nin Kaliforniya eyaleti yangın felaketiyle boğuşuyor.

Kaliforniya'da alevler kontrol altına alınamıyor

Ölü sayısı 31'e yükseldi. Yangınları söndürmenin ay sonunu bulabileceği belirtiliyor.Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletini etkisi altına alan yangınlarda toplam ölü sayısı 31'e yükseldi. Butte bölgesinin şerifi Kory Hones, düzenlediği basın toplantısında, Paradise kasabasında altı kişinin cesedine ulaştıklarına belirtti. Hones, 228 kişiden hâlâ haber alınamadığını da açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, 10 ayrı ekibin arama faaliyeti yürüttüğü belirtildi.

Yaklaşık 450 bin hektar bir alana yayılan yangının, sert rüzgar nedeniyle sadece yüzde 25'inin kontrol altına alınabildiği açıklandı. 4 bin 500'den fazla görevlinin yangını söndürme çalışmalarına katıldığı belirtiliyor. Alevleri kontrol altına almanın ay sonuna kadar sürebileceği belirtiliyor.

Binlerce kişiye tahliye

Alevler nedeniyle bölgede yaşayan 52 bin kişi tahliye edildi. Yangın nedeniyle bölgedeki yaklaşık 7 bin yapının da hasar gördüğü açıklandı.

Saatte 64 kilometre hızla esen rüzgarın etkisini sürdürmesi beklenirken, Ventura ve Los Angeles çevresinde etkili olan iki ayrı yangın da iki kişinin ölümüne neden oldu.

Yangınlar nedeniyle bölgede yaşayan 250 bin kişinin tahliye edildiği açıklandı. Tahliye operasyonun yapıldığı bölgeler arasında Hollywood yıldızlarının yaşadığı Malibu da bulunuyor. Oyuncu Orlando Bloom, şarkıcı Lady Gaga ve televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın evinin boşaltıldığı belirtiliyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA da yangının uydu ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

DW,rtr/ÖA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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