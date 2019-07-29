Kaliforniya'da festivale silahlı saldırı

Saldırının faili olduğundan şüphelenilen bir kişi vurulurken, ikinci bir şüpheliyle ilgili inceleme sürüyor.ABD'nin Kaliforniya eyaletinde her yıl düzenlenen Gilroy Sarımsak Festivali’ne yönelik silahlı saldırıda en az 3 kişi öldü, 15 kişi ise yaralandı.

Gilroy Emniyeti Müdürü Scot Smithee, saldırının faili olduğundan şüphelenilen bir kişinin vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Smithee ikinci bir şüpheliyle ilgili incelemenin ise sürdüğünü söyledi.

Smithee "Görgü tanıklarının ifadelerine göre ikici bir kişinin olayla bir şekilde bağlantısı olduğuna inanıyoruz. Ancak tam olarak ne şekilde, bunu henüz bilmiyoruz" diye konuştu.

Amerikan medyasında yer alan görüntülerde silah seslerinin ardından insanların olay mahalinden kaçtığı görülüyor.

NBC televizyonuna konuşan bir görgü tanığı, 30 yaşlarında beyaz bir erkeğin tüfekle etrafına rastgele ateş açtığını aktardı. Görgü tanığı "Her yöne ateş ettiğini görebiliyordum. Birine nişan almıyordu. Soldan sağa, sonra sağdan sola doğru ateş ediyordu" şeklinde konuştu.