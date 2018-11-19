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Kaliforniya'da ölü sayısı 77'ye çıktı

19.11.2018 11:39 | Son Güncelleme

Kaliforniya‘da tarihinin en büyük orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 77’ye yükseldi.

993 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Yangında şimdiye kadar 607 kilometrekarelik ormanlık alan yok oldu.ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınlarındaki bilanço ağırlaşıyor. Eyalet itfaiyesi, Pazar akşamı yaptığı açıklamada yangında şimdiye dek 77 kişinin öldüğünü açıkladı. Yangından en çok etkilenen Paradise beldesinin yüzde 65’inin kontrol altına alındığı duyuruldu.

San Francisco Chronicle gazetesi de kayıp sayısının 1200’den 993’e düştüğünü yazdı. Butte County, Kory Honea gibi yangından etkilenen bölgelerin emniyet müdürü hafta sonu yaptığı çağrıda, güvende olan vatandaşların bildirimde bulunmalarını istemişti. Çünkü devre dışı kalan mobil telefon ağı nedeniyle birçok kişiye ulaşılamıyordu.

Yangın, Kaliforniya tarihinde şimdiye dek yaşanan en ölümcül ve yıkıcı yangın olarak kabul ediliyor. Yangında şimdiye dek 607 kilometrekarelik ormanlık alan ve yaklaşık 10 bin bina kül oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, felaketzedelerle buluşmak üzere büyük bir kısmı tahrip olan Paradise beldesini Cumartesi günü ziyaret etmişti. İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Trump, günlerdir söndürülemeyen yangından eyaletin orman yönetimini sorumlu tuttu. ABD Başkanı, gazetecilerin yangına "iklim değişikliğinin sebebiyet vermiş olabileceği" yönündeki sorularına ise "birden fazla etken" olduğu yanıtını verdi.

Uzmanlar ise uzun süren kuraklık, kurumuş bitki örtüsü ve aşırı rüzgârların yangının bilançosunu ağırlaştırdığını bildirdi.

dpa, BD/GA

© Deutsche Welle Türkçe

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