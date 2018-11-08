Kaliforniya'da Silahlı Saldırı

Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde bir bara giren silahlı kişi rastgele ateş açtı. Yaralı ve ölü sayısı konusunda henüz net bir bilgi yok ancak yerel televizyon kanalları en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini söylüyorlar. Vurulanlar arasında bölge şerif yardımcısının da olduğu belirtiliyor.

Ventura County Şerifi Eric Buschow’un silahlı saldırganın barın içerisinde vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Polis yetkilileri saldırı anında barda yüzden fazla kişinin bulunduğunu saldırının yerel saatle akşam 11:20’de meydana geldiğini belirtiyorlar.

Televizyon kanallarına konuşan görgü tanıkları siyah giyimli ve yüzünün bir kısmı da kapalı olan bir kişinin barın girişinden itibaren rastgele ateş açtığını anlatıyorlar.

Bar içerisinde insanların panik içerisinde sağa sola kaçıştıkları bazı kişilerin bar sandalyelerini kullanarak camları kırıp kaçmayı başardıkları belirtiliyor. Barda saldırının yaşandığı gece bir okulun kutlama töreni ve dans dersi olduğu ifade ediliyor.

Los Angeles’ın 64 kilometre batısında bulunan saldırının yaşandığı Thousand Oaks kasabasında yaklaşık 130 bin kişi yaşıyor.

