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Kaliforniya'daki elektrik kesintisinde bir kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 03:10 | Son Güncelleme

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan yangınlara önlem olarak uygulanan ve 2 milyon kişiyi etkileyen elektrik kesintisi sırasında enerjiyle çalışan ekipmana bağlı olarak yaşayan bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

LOS ANGELES (AA) - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaklaşık 2 milyon insanı etkileyen zorunlu elektrik kesintisi sonucunda enerjiye bağlı bir ekipman sayesinde yaşayan bir kişinin hayatının kaybettiği belirtildi.

Kuzey Kaliforniya'daki itfaiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yangının yayılmasını önleme amacıyla yapılan zorunlu elektrik kesintileri sebebiyle makineye bağlı olarak yaşamını sürdüren bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

El Dorado İtfaiye Şefi Lloyd Ogan, gece yapılan ihbar sonrasında eve giden kurtarma ekiplerinin, 60 yaşlarında olan kişinin hayatını kurtarmayı başaramadığını belirtti.

Pasifik Gaz ve Elektrik (PG&E) tarafından bölgede etkin olan yangınlara önlem olarak uygulanan elektrik kesintisinden yaklaşık 12 dakika sonra kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yaklaşık 2 milyon kişiyi etkileyen ve bazı yerlerde 2 gün süren kesintinin ardından çoğu yerde elektriğe erişimin yeniden sağlandığı kaydedildi.

- Zorunlu elektrik kesintisi

Kaliforniya elektrik şirketi Pasifik Gaz ve Elektrik (PG&E) bu hafta içinde yaptığı açıklamada, eyalette etkili olan sıcak, kuru ve rüzgarlı havanın orman yangını riskini artırdığı ve bu nedenle zorunlu elektrik kesintisine gidileceği açıklanmıştı.

Yetkililer, kuvvetli rüzgardan zarar görecek elektrik tellerinin kuru havada geniş çaplı orman yangınlarına sebep olabileceğine dikkati çekmişti.

Eyaletin kıyı, orta ve kuzey kısımlarında 800 bin kişinin etkileneceği zorunlu elektrik kesintilerinin 5 gün sürebileceği ve evlerin yanı sıra kamu binalarının ve trafik ışıklarının da kesintiden etkileneceği kaydedilmişti.

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