HABER

Kaliforniya'daki yangınlarda ölü sayısı arttı

11.11.2018 13:08 | Son Güncelleme

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin iki farklı bölgesinde süren yangınlarda ölü sayısı 23'e yükseldi.

Orman yönetimini federal fonları kesmekle tehdit eden Başkan Trump'ın açıklaması tepki çekti.ABD'nin Kaliforniya eyaletinde süren yangınlar sonucu en az 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yangının etkilediği bölgelerden olan Butte County'nin şerifi Kory Honea, Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Bugün 14 cesede daha ulaşıldı ve böylece toplam ölü sayısı 23'e ulaştı" dedi.

Kaliforniya Orman ve Yangın Koruma biriminin yaptığı açıklamaya göre, yangın sonucu yaklaşık 40 bin 500 hektarlık alan kül oldu. Yangının etki alanında yaşayan 52 bini aşkın kişi için tahliye kararı çıkarıldı. Paradise kentinde bulunan 6 bin 700 bina yangından zarar gördü. Söz konusu binalar arasında bir hastane ve bir benzinci de bulunuyor. Yangından Los Angeles kentinin de etkilendiği belirtildi.

Eyaletin iki farklı bölgesinde çıkan yangınlara müdahale eden itfaiye güçleri, yangını hala kontrol altına alabilmiş değil. Hafta sonu hüküm sürmesi beklenen güçlü rüzgâr ve diğer hava koşulları nedeniyle alevlerin kısa süre içinde kontrol altına alınması umudu da az.

Trump'tan "fonları keseriz" tehdidi

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesini anma etkinliklerine katılmak üzere Fransa'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın yangınlarla ilgili açıklaması tepki çekti.

Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Trump, "Orman yönetiminin çok zayıf olması dışında Kaliforniya'da bu büyük, ölümcül ve maliyetli orman yangınlarının meydana gelmesi için ortada bir neden yok. Her yıl milyarlarca dolar veriliyor ancak bunca kişi yaşamını yitiriyor ve bu tamamen ormanların yanlış ve berbat biçimde yönetilmesi yüzünden. Hemen çare bulun, yoksa size başka federal ödeme yok!" dedi.

Kaliforniya Profesyonel İtfaiyesi yöneticisi Brian Rice, Trump'ın tavrını sert bir dille eleştirdi. Rice, Trump'ın açıklamasının "bilgisiz, zamansız ve yangından zarar görenlere karşı saygısızca" olduğunu söyledi.

Daha sonra attığı tweette ise Trump, yangınların "çok ama çok hızlı bir biçimde yayıldığını" belirterek vatandaşlara tahliye emirlerine uymaları çağrısında bulundu.

DW,AFP/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Amazon'un harika fırsatlarını kaçırmayın !Amazon'un harika fırsatlarını kaçırmayın !
Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıldönümünde liderler Paris'te buluştuBirinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıldönümünde liderler Paris'te buluştu
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra barış neden sağlanamadı?Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra barış neden sağlanamadı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şemdinli’deki mühimmat faciasında şehit olan 3 asker için tören düzenlendi! Gözyaşları sel oldu...

Şemdinli’deki mühimmat faciasında şehit olan 3 asker için tören düzenlendi! Gözyaşları sel oldu...

AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

İşte Ahmet Kural ve Sıla’yı barıştıran şarkı: Boş Ev

İşte Ahmet Kural ve Sıla’yı barıştıran şarkı: Boş Ev

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

Yolcu annenin sütü bitti, uçaktaki bebeği hostes emzirdi

Yolcu annenin sütü bitti, uçaktaki bebeği hostes emzirdi

Böylesi daha önce görülmedi! Bir ilk

Böylesi daha önce görülmedi! Bir ilk

Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenler belli oldu! Öldürülen sadece o değilmiş

Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenler belli oldu! Öldürülen sadece o değilmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'yı ayağa kaldıran suikast iddiası! Alman ordusu içindeki bir grup...

Almanya'yı ayağa kaldıran suikast iddiası! Alman ordusu içindeki bir grup...

Tecavüz sanıklarının yeni görüntüleri çıktı

Tecavüz sanıklarının yeni görüntüleri çıktı

300 bin kişiye tahliye emri verildi! Bilanço gittikçe artıyor

300 bin kişiye tahliye emri verildi! Bilanço gittikçe artıyor

ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğin ardından Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken kareler!

ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğin ardından Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken kareler!

Trump, ABD askerlerini anma törenine 'yağmur' sebebiyle katılmadı! Sosyal medyada tepki yağdı

Trump, ABD askerlerini anma törenine 'yağmur' sebebiyle katılmadı! Sosyal medyada tepki yağdı

ABD Büyükelçili'nden Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Yanınızdayız

ABD Büyükelçili'nden Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Yanınızdayız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.