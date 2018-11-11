Kaliforniya'daki yangınlarda ölü sayısı arttı

Orman yönetimini federal fonları kesmekle tehdit eden Başkan Trump'ın açıklaması tepki çekti.ABD'nin Kaliforniya eyaletinde süren yangınlar sonucu en az 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yangının etkilediği bölgelerden olan Butte County'nin şerifi Kory Honea, Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Bugün 14 cesede daha ulaşıldı ve böylece toplam ölü sayısı 23'e ulaştı" dedi.

Kaliforniya Orman ve Yangın Koruma biriminin yaptığı açıklamaya göre, yangın sonucu yaklaşık 40 bin 500 hektarlık alan kül oldu. Yangının etki alanında yaşayan 52 bini aşkın kişi için tahliye kararı çıkarıldı. Paradise kentinde bulunan 6 bin 700 bina yangından zarar gördü. Söz konusu binalar arasında bir hastane ve bir benzinci de bulunuyor. Yangından Los Angeles kentinin de etkilendiği belirtildi.

Eyaletin iki farklı bölgesinde çıkan yangınlara müdahale eden itfaiye güçleri, yangını hala kontrol altına alabilmiş değil. Hafta sonu hüküm sürmesi beklenen güçlü rüzgâr ve diğer hava koşulları nedeniyle alevlerin kısa süre içinde kontrol altına alınması umudu da az.