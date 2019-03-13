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Kaliforniya'dan idam cezasına moratoryum

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 22:10 | Son Güncelleme

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, görevde bulunduğu sürede eyalette ölüm cezası uygulamasının askıya alınmasını öngören kararnameyi imzaladı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yeni seçilen Vali Gavin Newsom ölüm cezaları için "moratoryum" ilan etti.

Vali Newsom, görevde bulunduğu sürede Kaliforniya eyaletinde ölüm cezası uygulamasının askıya alınmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Kararname ile eyalette idam cezası hükümlüsü 757 mahkumun cezalarının infazı durdurulurken, zehirli iğneyle infaz uygulamasına tamamen son verildi. Ayrıca idamların infaz edildiği San Quentin Eyalet Hapishanesindeki infaz ünitesi kapatıldı.

Düzenleme ile hiçbir idam mahkumun salıverilmeyeceği veya cezasının değiştirilmeyeceği kaydedildi.

Kaliforniya, aldığı kararla idam kararlarının infazını idari olarak askıya alan Oregon, Colorado ve Pensilvanya eyaletleri arasına katıldı.

Vali Newsom, düzenlediği basın toplantısında, idam cezasının uygulamasının beklenen faydaları sağlamadığını belirterek, "(İdam cezası) akıl sağlığı yerinde olmayan, siyah ve koyu renkli olan ve avukat masraflarını karşılayamayan vatandaşlara yönelik ayrımcılığa yol açıyor. Kamu güvenliği açısından hiçbir yararı veya caydırıcı değeri yok. Vergi mükelleflerinin milyarlarca dolarının çöpe gitmesine yol açıyor." ifadelerini kullandı.

ABD genelinde 1973'ten bu yana 164 idam mahkumunun suçsuz oldukları anlaşıldığı için idam cezalarının iptal edildiğine dikkat çeken Newsom, yargının hata yapma olasılığının bulunduğuna dikkati çekti.

Santa Clara Üniversitesinin 2005 yılında yaptığı araştırmanın, beyaz vatandaşların kurban olduğu cinayetlerin siyahi veya Latin kökenlilerin öldürüldüğü vakalara göre daha fazla idam cezasıyla sonuçlanma olasılığının bulunduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Newsom, idam cezasının ayrımcılığa kapı araladığını savundu.

Ocak ayında göreve başlayan Vali Newsom, seçim kampanyasında idam cezalarının infazına "moratoryum" getirmeyi vaat etmişti.

Moratoryum genel anlamda yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesinin ertelenmesi anlamına geliyor.

Vali Newsom, bu adımla Kaliforniya halkının son yıllarda referandumlarda ortaya koyduğu eğilime karşı bir tutum benimsemiş oldu. Eyalette son 6 yılda yapılan 2 referandumda vatandaşlar idam cezasının kaldırılmasına karşı ve infazların hızlandırılması lehinde kanaat belirtmişti.

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