HABER

Kaliforniya'nın kuzeyinde orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 14:46 | Son Güncelleme

Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki Sonoma bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle 90 bin kişi bölgeden tahliye edilecek

SAN FRANCISCO (AA) - ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki Sonoma bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle 90 bin kişi bölgeden tahliye edilecek.

Sonoma Bölgesi Şerifi Mark Essick, 104 kilometrekarelik alana yayılan orman yangını nedeniyle Healdsburg kasabasından Bodega Körfezi'ne kadar, Rus Nehri Vadisi boyunca uzanan yerleşimlerde yaşayan 90 bin kişi için zorunlu tahliye emri verildiğini duyurdu.

Pasifik Gaz ve Elektrik Şirketi de yangının kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yayılması ihtimaline karşı akşam saatlerinden itibaren bölgedeki 38 ilçeye elektrik vermeyi durdurduklarını bildirdi.

Şirket, yaklaşık 2 milyon 350 bin kişinin kesintiden etkileneceğini kaydetti.

Ulusal Meteoroloji Servisi, saatte 120 kilometreye çıkan rüzgar hızının bölge için "tarihi" düzeyde olduğuna dikkat çekerek rüzgarların alevleri kilometrelerce öteye yayabilecek güçte olduğu uyarısında bulundu.

PARTNERMesleğini bırakıp bu işe girdi! Şimdi resmen para basıyorMesleğini bırakıp bu işe girdi! Şimdi resmen para basıyor
Narenciye ile süslü figürler ilgi odağı olduNarenciye ile süslü figürler ilgi odağı oldu
Tarık Tarcan'dan festival sitemiTarık Tarcan'dan festival sitemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Kaliforniya orman yangını

En Çok Okunan Haberler

Paris Hilton’un Cadılar Bayramı partisinde kostüm giymeyi unuttular

Paris Hilton’un Cadılar Bayramı partisinde kostüm giymeyi unuttular

İsrail'de büyük skandal! Ses kaydı yayımlandı

İsrail'de büyük skandal! Ses kaydı yayımlandı

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Ünlü çiftten kötü haber

Ünlü çiftten kötü haber

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Son dakika! İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Bakan Soylu açıkladı! Emniyet'e yeni TİM

Soylu açıkladı! Yeni TİM geliyor

Netanyahu'nun medya patronunu tehdit ettiği ses kaydı yayımlandı

İsrail'de büyük skandal! Ses kaydı yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.