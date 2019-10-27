Kaliforniya'nın kuzeyinde orman yangını

SAN FRANCISCO (AA) - ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki Sonoma bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle 90 bin kişi bölgeden tahliye edilecek.

Sonoma Bölgesi Şerifi Mark Essick, 104 kilometrekarelik alana yayılan orman yangını nedeniyle Healdsburg kasabasından Bodega Körfezi'ne kadar, Rus Nehri Vadisi boyunca uzanan yerleşimlerde yaşayan 90 bin kişi için zorunlu tahliye emri verildiğini duyurdu.

Pasifik Gaz ve Elektrik Şirketi de yangının kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yayılması ihtimaline karşı akşam saatlerinden itibaren bölgedeki 38 ilçeye elektrik vermeyi durdurduklarını bildirdi.

Şirket, yaklaşık 2 milyon 350 bin kişinin kesintiden etkileneceğini kaydetti.

Ulusal Meteoroloji Servisi, saatte 120 kilometreye çıkan rüzgar hızının bölge için "tarihi" düzeyde olduğuna dikkat çekerek rüzgarların alevleri kilometrelerce öteye yayabilecek güçte olduğu uyarısında bulundu.

