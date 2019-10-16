Kaligrafi sanatçısı Yücel, ilk kişisel sergisini Sakarya'da açtı

Kaligrafi sanatçısı Emrah Yücel, Latin kaligrafi eserlerinden oluşan "Hakikat" adlı solo sergisini Sakarya'da açtı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ofis Sanat Merkezinde (OSM) açılan sergide, Yücel'in yaklaşık iki yılda hazırladığı 16 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergi hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yücel, kaligrafinin içinde bazı estetik unsurlar barındıran güzel yazı manasına geldiğini söyledi.

Yücel, Türkiye'de kaligrafi denince sadece Latin kaligrafisinin akla geldiğini ancak sanatın bütün güzel yazı çeşitlerini barındırdığını belirtti.

Yücel, eserlerini hazırlarken resimsel bazı ögeler ve Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerden hareket ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık iki yıldır çalışıyoruz. Sergimiz toplamda 16 parçadan oluşuyor. Beste Gürsu'nun yönlendirmesiyle beraber harflere bilinenin dışında üç boyutlu bir hacim vermek istedik. Bu iki yıl önce ortaya konmuş bir projeydi. Harfleri birazcık daha dışarıya çıkarmak ve hayatın içine sokmak gibi bir amacımız vardı. Bunu nasıl yaparız diye düşündüğümüzde çıkan işler bunlardı. Harfleri tabloda bir düzlemde düşünmek yerine birazcık daha oraya resimsel ögelerle üç boyutlu hesterasyonlar yerleştirerek izleyiciyle bütünleşmesini istedik."