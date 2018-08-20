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Kalın: "(ABD Büyükelçiliğine ateş açılması) Bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye, güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar güvence altındadır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 12:53 | Son Güncelleme

Kalın: "(ABD Büyükelçiliğine ateş açılması) Bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye, güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar güvence altındadır"


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