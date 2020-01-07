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Politika
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Kalın: "(ABD-İran gerginliği) Bizim itidal ve sükunet çağrımız devam edecek. Cumhurbaşkanımız, bu konuyla ilgili temas trafiğini yoğunlaştıracak."
Kalın: "(ABD-İran gerginliği) Bizim itidal ve sükunet çağrımız devam edecek. Cumhurbaşkanımız, bu konuyla ilgili temas trafiğini yoğunlaştıracak."
POLİTİKA
HABERLERİ
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07.01.2020 19:18 |
Son Güncelleme
Kalın: "(ABD-İran gerginliği) Bizim itidal ve sükunet çağrımız devam edecek. Cumhurbaşkanımız, bu konuyla ilgili temas trafiğini yoğunlaştıracak."