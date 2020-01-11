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  4. Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü

Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 19:19 | Son Güncelleme

Kalın-O'Brien görüşmesinde, Suriye ve Libya'daki güvenlik durumu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O'Brien ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye ve Libya'daki güvenlik durumu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu ve ateşkes sağlanması konusunda Türkiye'nin girişimlerine destek verilmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmede, Irak ve İran'da meydana gelen gelişmeler de ele alındı, Türkiye'nin itidal çağrısı yinelendi ve gerilimin azaltılması konusunda çaba sarf edilmesi konusunda mutabık kalındı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O'Brien İbrahim Kalın

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